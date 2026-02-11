¡Vuelve la Copa Libertadores! Esta semana se reanuda el torneo CONMEBOL con los duelos de vuelta de la Fase 1, donde solo tres equipos avanzarán a la siguiente ronda.

En la Fase 2 ya esperan los chilenos O’Higgins y Huachipato, mientras que elencos como Alianza Lima de Esteban Pavez (dirigido por Pablo Guede), Deportivo Táchira, U. Católica de Ecuador y The Strongest animarán la pelea por seguir en carrera.

El partido de Copa Libertadores que va gratis por TV

Durante la temporada 2026 el máximo certamen de clubes del continente mantendrá el mismo esquema de transmisión que en los últimos años.

Esto significa que los partidos irán en vivo por TV paga a través de las distintas señales de ESPN y vía streaming en Disney+ , esto cuando nos referimos a la opción de paga.

Así es, porque también habrá duelos por televisión abierta mediante la señal de CHV y este miércoles será transmitido el partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo, desde las 21:30 hrs.

Además, esos encuentros selectos estarán disponibles en Pluto TV, el sitio web de CHV y el canal oficial de YouTube de Chilevisión, además de la señal abierta en alguna oportunidad, ampliando las alternativas para los fanáticos del fútbol continental.

CHV Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

Programación de la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Deportivo Táchira vs. The Strongest : martes 10 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.

: martes 10 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Alianza Lima vs. 2 de Mayo : miércoles 11 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium, CHV web, YouTube de CHV, Pluto TV y Disney+ Premium.

: miércoles 11 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Universidad Católica vs. Juventud de Las Piedras: jueves 12 de febrero a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN Premium y Disney+ Premium.

¿Cuándo se juega la Fase 2 de la Copa Libertadores?

La siguiente etapa, la Fase 2 del certamen continental, donde ingresarán a competir O’Higgins y Huachipato, se desarrollará a partir de la semana del martes 17 de febrero, con los duelos de ida. Las revanchas se disputarán desde el martes 24 de febrero, instancia que definirá a los equipos que seguirán en carrera rumbo a la siguiente fase preliminar del torneo.

