Universidad de Chile tenía temor de perder a Lucas Assadi debido a su gran nivel. Sin embargo, esto ya no sería así, debido a que el club que estaba interesado en él ya no lo buscará.

El Romántico Viajero no ha tenido un buen inicio de temporada. Al mando de Francisco Meneghini, no pueden encontrar su mejor nivel y pese a que solo lleva dos partidos oficiales, las críticas abundan sobre el entrenador. Más que nunca, necesitan a Assadi.

Assadi se queda en U. de Chile

Lucas Assadi sacó su mejor rendimiento en el 2025. De la mano de Gustavo Álvarez, el fin exhibió todas las condiciones que prometía desde su debut, siendo figura en la Liga de Primera y en la Copa Sudamericana. Como era de esperarse, esto llamó la atención en el extranjero.

Si bien hubo muchos interesados, el más fuerte fue Atlético Mineiro. El Galo quedó flechado por el talento del 10 de Universidad de Chile, por lo cual intentó ficharlo, pero encontró la negativa del Bulla. A estos no les cerraban ni los montos ni la forma de pago.

Jorge Sampaoli quería como fuera que Assadi llegara al Galo. Insistió públicamente en que lo necesitaba. “Lucas es un jugador que nosotros monitoreamos y elegimos. El club está intentando, viendo la manera de si puede traerlo o no. El mercado está abierto“, dijo.

Claro que la historia dio un giro: Jorge Sampaoli fue cesado de Atlético Mineiro. En un comunicado del club brasileño, explicaron que llegaron a un acuerdo con el entrenador para romper el vínculo que los unía, esto debido a los malos resultados en el inicio de este 2026.

Con el mercado de pases cerrado en Europa y la salida de Sampaoli del Galo, Lucas Assadi ya no tiene mayores opciones de salir. De esta manera, se quedará al menos hasta mediados del 2026. El volante tiene contrato hasta el final de la temporada, por lo que desde Universidad de Chile buscan renovarlo.