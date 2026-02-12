Alerta de partidazo en Argentina. Este jueves habrá acción en el estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires, cuando Argentinos Juniors, de los chilenos Brayan Cortés e Iván Morales, reciba a River Plate de Paulo Díaz por la fecha 5 del certamen trasandino.

Duelo clave para ambos conjuntos, que necesitan sumar con urgencia para escalar posiciones en la tabla, especialmente el Millonario, que llega golpeado tras la dura caída por 1-4 ante Tigre en la jornada pasada, resultado que profundizó su crisis deportiva.

En los ‘Bichos Colorados’, además, el técnico Nicolás Diez citó a Iván Morales, delantero nacional y ex Colo Colo, quien fue presentado esta semana como flamante refuerzo y que, en cuestión de horas, enfrentará su primera gran prueba en este retorno al fútbol argentino. Todos los detalles de este encuentro, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juegan Argentinos Juniors vs. River Plate?

Argentinos Juniors enfrenta a River Plate hoy jueves 12 de febrero, a partir de las 21:30 horas de Chile, en el estadio Diego Armando Maradona.

¿Dónde ver EN VIVO por TV o STREAMING a Argentinos vs. River?

Para suerte de los fanáticos nacionales, el partido entre Argentinos Juniors y River Plate será transmitido por TV en Chile por la señal de ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD, Santiago) – 843 (HD)

DirecTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

Entel: 212 (HD)

Claro: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/Telsur: 84 (SD)

Movistar: 480 (SD) – 884 (HD)

TuVes: 508 (SD)

Zapping: 90 (HD)

Adicionalmente, el encuentro podrá verse EN VIVO de forma online a través de la plataforma de streaming Disney+, exclusivamente para suscriptores del plan Premium.

El plan Premium de Disney+ tiene un valor de $14.190 mensuales o $119.190 anuales en Chile y puedes suscribirte ingresando al sitio web www.disneyplus.com.

