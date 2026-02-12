Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Argentina

Argentinos Juniors vs. River Plate: Dónde y a qué hora ver a Cortés, Morales y Díaz por la Liga Argentina

Conoce todos los detalles del partido que este domingo protagonizan los clubes de Cortés, Morales y Paulo Díaz en Argentina.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Cortés y Morales fueron citados para el duelo que este jueves animan ante el Millonario.
© Argentinos Jrs/ Getty Images/ Argentinos Jrs.Cortés y Morales fueron citados para el duelo que este jueves animan ante el Millonario.

Alerta de partidazo en Argentina. Este jueves habrá acción en el estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires, cuando Argentinos Juniors, de los chilenos Brayan Cortés e Iván Morales, reciba a River Plate de Paulo Díaz por la fecha 5 del certamen trasandino.

Duelo clave para ambos conjuntos, que necesitan sumar con urgencia para escalar posiciones en la tabla, especialmente el Millonario, que llega golpeado tras la dura caída por 1-4 ante Tigre en la jornada pasada, resultado que profundizó su crisis deportiva.

Periodista argentino cuestiona el fichaje de Iván Morales en Argentinos Jrs: “Nivel en baja…”

ver también

Periodista argentino cuestiona el fichaje de Iván Morales en Argentinos Jrs: “Nivel en baja…”

En los ‘Bichos Colorados’, además, el técnico Nicolás Diez citó a Iván Morales, delantero nacional y ex Colo Colo, quien fue presentado esta semana como flamante refuerzo y que, en cuestión de horas, enfrentará su primera gran prueba en este retorno al fútbol argentino. Todos los detalles de este encuentro, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juegan Argentinos Juniors vs. River Plate?

Argentinos Juniors enfrenta a River Plate hoy jueves 12 de febrero, a partir de las 21:30 horas de Chile, en el estadio Diego Armando Maradona.

¿Dónde ver EN VIVO por TV o STREAMING a Argentinos vs. River?

Para suerte de los fanáticos nacionales, el partido entre Argentinos Juniors y River Plate será transmitido por TV en Chile por la señal de ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN
VTR: 48 (SD, Santiago) – 843 (HD)
DirecTV: 621 (SD) – 1620 (HD)
Entel: 212 (HD)
Claro: 174 (SD) – 474 (HD)
GTD/Telsur: 84 (SD)
Movistar: 480 (SD) – 884 (HD)
TuVes: 508 (SD)
Zapping: 90 (HD)

Publicidad

Adicionalmente, el encuentro podrá verse EN VIVO de forma online a través de la plataforma de streaming Disney+, exclusivamente para suscriptores del plan Premium.

Tabla de posiciones Grupo B de la Liga de Argentina

Publicidad
Lee también
Cortés pierde su invicto en Argentina contra Racing sin Pizarro
Internacional

Cortés pierde su invicto en Argentina contra Racing sin Pizarro

Al ritmo del Shishigang: Argentinos celebra invicto de Brayan Cortés
Internacional

Al ritmo del Shishigang: Argentinos celebra invicto de Brayan Cortés

Cortés se manda gran atajada en el último minuto: tiene valla invicta
Internacional

Cortés se manda gran atajada en el último minuto: tiene valla invicta

Correa lanza emotivo análisis sobre el presente de Yastin Cuevas
Colo Colo

Correa lanza emotivo análisis sobre el presente de Yastin Cuevas

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo