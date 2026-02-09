Es tendencia:
Jugó en La Calera y se hizo viral en Argentina tras deslumbrar ante River Plate: “Ya se van”

Este atacante de Tigre tuvo una jornada soñada ante River en el Monumental de Núñez y fue captado justo a tiempo en el banco de suplentes con un mensaje picante.

Por Jorge Rubio

David Romero jugó el segundo semestre de 2024 en los Cementeros.
David Romero jugó el segundo semestre de 2024 en los Cementeros.

Unión La Calera tuvo durante seis meses a un delantero que fue la figura de la fecha en Argentina por su presentación brillante ante River Plate. Y en el mismísimo Monumental de Núñez, donde Marcelo Gallardo sufrió un expresivo 4-1 por parte de Tigre.

Y el nombre que deslumbró a propios y ajenos fue el de David Romero, el ex ariete de los Cementeros, donde hizo siete goles en 11 partidos. A River, el Rulo le dio una lección de fútbol. Se anotó un tanto, pero también regaló dos asistencias.

Un zurdazo rasante muy fuerte le sirvió para vencer al portero Santiago Beltrán. Pero Romero también colaboró con un pase-gol para Tiago Sarrago. Y otro para Ignacio Russo, autor de un doblete. Pero la imagen viral llegó después, cuando el Rulo ya había sido reemplazado.

David Romero celebra el golazo que le anotó a River Plate.

En los 80 minutos, el rapidísimo atacante le dejó su lugar a Santiago López. Y gozó de lo lindo con su tremenda actuación. Para colmo, se dio un lujo de trollear a la hinchada de River cuando vio que muchos abandonaban el estadio antes del pitazo final.

David Romero tuvo una jornada inolvidable ante River Plate.

“Ya se van”, dijo socarronamente Romero sentado en el banco de suplentes. Fue captado por el olfato del director de transmisión, quien hizo un plano maestro que sirvió como burla a los fanáticos locales. Una secuencia que se hizo viral en el vecino país.

Tweet placeholder
David Romero, el ex La Calera que se defiende en Argentina tras burlarse de River

David Romero dejó un buen desempeño en Unión La Calera y fichó en Tigre de Argentina, que todavía celebra la presentación brillante que materializaron ante River Plate. El Rulo, por ejemplo, dejó muy mal parado a Aníbal Moreno con el pique endemoniado que sacó en la jugada del 4-0 parcial.

Pero también les ofreció disculpas a los fanáticos de la Banda Sangre. “Estábamos boludeando, el que me conoce sabe que hago eso todo el tiempo. Es sin intención de burlarse”, apuntó el Rulo Romero, quien no cabía en sí de felicidad por este desempeño.

David Romero tuvo una noche soñada ante River.

Por lo pronto, Tigre debe afinar detalles para jugar nuevamente el 12 de febrero en condición de local ante Aldosivi a las 19 horas. Y llegará con la confianza a tope tras la paliza a domicilio contra River. La peor derrota del ciclo Gallardo, sin lugar a dudas.

Revisa el compacto de la goleada de Tigre a River Plate

Así va Tigre en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Tigre subió a la cima de la tabla en la Liga Profesional de Argentina al cabo de cuatro partidos.

