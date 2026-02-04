A pesar de que parecía que Paulo Díaz no iba a tener mucha continuidad en River y que incluso un histórico de la U de Chile lo pidió como refuerzo azul, el Bombero comenzó a remontar el terreno perdido. De hecho, fue alineado por Muñeco Gallardo.

Y tuvo una buena actuación en el partido que la Banda Sangre igualó sin goles en su visita a Rosario Central. Por eso mismo, la actuación del seleccionado chileno fue muy valorada por el DT de los Millonarios, quien situó a Díaz como un ejemplo de lo que necesita un jugador de River.

En ese contexto, y mientras Gallardo afina detalles para enfrentar a Tigre, el zaguero formado en las inferiores de Palestino recibió un tremendo espaldarazo. Fue de un otrora goleador que pasó por Universidad Católica durante la campaña 2007.

Esteban Fuertes en acción por la Universidad Católica. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

Se trata de Esteban Fuertes, quien hizo 21 goles y dos asistencias en 35 partidos. Eso sí, a pesar de esos tremendos números, la estadía del Bichi en San Carlos de Apoquindo terminó por una lesión terrible: en diciembre de ese año, una rotura de ligamento cruzado en plena postemporada ante Universidad de Concepción lo sacó del fútbol chileno.

En una conversación con La Página Millonaria, Fuertes sacó la voz para respaldar a Díaz. “Tampoco me voy a olvidar que fue de los mejores defesores del fútbol argentino. Técnicamente es el mejor, lejos”, lanzó el icónico ariete que anotó 16 goles en 45 juegos por River.

Bichi Fuertes: de goleador temible en Chile a defender con firmeza a Paulo Díaz

Esteban Fuertes, quien dejó un gran recuerdo en Chile para varios hinchas de la Católica a pesar de todo, piensa que Paulo Díaz debería ser parte de la oncena de River Plate. Una cuestión que parece no ser la prioridad del director técnico de los Millonarios.

De hecho, Gallardo apostó por el Bombero Díaz de defensor central ante los Canallas porque ubicó a Lautaro Rivero como lateral izquierdo. Eso permitió al chileno acompañar a Lucas Martínez Quarta en la dupla de zagueros. “Por personalidad también destaca”, lanzó Fuertes.

“Yo lo pongo de titular. Yo, Bichi Fuertes, no Marcelo Gallardo”, aseguró el retirado atacante, quien también tuvo una breve experiencia como director técnico. Por lo pronto, Díaz intenta seguir con la remontada y ganarse un lugar ante el Matador de Victoria, que venció a Racing Club en la fecha pasada.

Paulo Díaz suma 215 partidos por River Plate. (Daniel Jayo/Getty Images).

Aquel duelo entre River y Tigre se jugará el sábado 7 de febrero a contar de las 20 horas en el estadio Monumental de Núñez. Es un partido válido por la cuarta jornada de la Liga Profesional de Argentina, que hasta ahora tiene a la Banda Sangre en la pelea por la cima.

Así va River Plate en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina 2026

River Plate suma 7 puntos al cabo de tres fechas y persigue de cerca al líder exclusivo: Independiente Rivadavia de Mendoza.