Insólito lo ocurrido en Coquimbo Unido. El último campeón de la Liga de Primera vive días de movimiento tras una llamativa noticia que afecta al plantel aurinegro, cuando recién se ha disputado una jornada del certamen nacional.

Según informó el medio local Mi Radio LS, el defensor uruguayo Matías Fracchia, refuerzo que llegó en diciembre pasado al club proveniente de Curitiba de Brasil, estaría viviendo sus últimas horas en el conjunto de la cuarta región.

Las razones de este sorpresivo escenario se relacionan con su ausencia en la final de la Supercopa, donde los “piratas” enfrentaron a Universidad Católica. Cabe recordar que Fracchia sí había sido titular en el duelo previo ante Limache y que, tras no ser citado para la definición, el jugador habría optado por no viajar a la Región de Valparaíso junto al resto del plantel.

Matías Fracchia se iría de Coquimbo Unido tras disputar solamente 77 minutos. (Foto: mati_fracchia)

De acuerdo al citado medio, esta decisión no cayó bien ni en el camarín ni en el cuerpo técnico encabezado por Hernán Caputto, motivo por el cual ya se estaría evaluando su salida de la institución.

Hasta ahora, el defensor suma 77 minutos jugados, correspondientes al encuentro frente a Limache. Posteriormente, no fue considerado ni para la final ante la UC ni para el estreno por la Liga de Primera frente a Universidad de Concepción.

La situación ha generado sorpresa entre los hinchas aurinegros, quienes recuerdan lo ocurrido a finales de 2024 y comienzos de 2025 con Brian Fernández, delantero argentino que fue presentado como el gran refuerzo de la temporada, pero que terminó dejando el puerto semanas después de su llegada, sin siquiera disputar un minuto oficial.

¿15 por 15? Se viene el regreso de Cristián Zavala

Otra particularidad que han destacado los hinchas aurinegros es que Matías Fracchia utiliza la camiseta número 15, dorsal que en 2025 perteneció a Cristián Zavala, delantero que actualmente milita en Colo Colo. Sin embargo, semanas atrás el propio Aníbal Mosa confirmó negociaciones con Coquimbo Unido para el regreso del atacante al puerto. ¿Será una señal?

Fracchia usa la 15 que utilizaba Zavala el 2025. (Foto: Photosport)

