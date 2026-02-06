Es tendencia:
¿Portazo en Coquimbo? Problemas de última hora frenan la salida de Cristián Zavala de Colo Colo

El extremo sigue sin saber qué es lo que pasará con su futuro, más allá de que rumores lo dan por listo en los Piratas. Este viernes pasó algo que dejó todo en duda.

Por Jp Viluñir Silva

Cristián Zavala sigue sin saber lo que pasará con su continuidad en Colo Colo.
El futuro de Cristián Zavala parecía ir aclarándose, pero nuevamente las cosas se complicaron. El extremo sigue recuperándose de la lesión que sufrió en Colo Colo mientras negocia para salir a un viejo amor.

La Bala está tratando de concretar su retorno a Coquimbo Unido en medio de un traspaso que ha tenido una serie de polémicas. Tanto el jugador como los Piratas quedaron muy molestos con el Cacique luego de anunciar su regreso al norte sin haber un acuerdo de por medio, lo que parece haber afectado las relaciones.

Si bien en las últimas horas se daba casi por hecho que el jugador volvería a vestir de aurinegro en la temporada 2026, algo pasó que todo quedó en duda. Algo que tiene al extremo furioso y agotado por la forma en la que se le ha tratado.

Cristián Zavala sigue sin saber si jugará en Colo Colo, Coquimbo u otro club

Después del papelón mundial que protagonizó en pretemporada, Cristián Zavala está definiendo lo que pasará con su carrera. Lesionado en Colo Colo, ha intentado regresar a Coquimbo Unido aunque con una negociación que ha tenido una enorme polémica.

Cristián Zavala quiere volver a Coquimbo Unido, pero todavía no hay acuerdo con Colo Colo. Foto: Photosport.

Este viernes se conoció que el jugador estaba a una firma de regresar a los Piratas, pero a última hora las cosas se han frenado. Así lo reveló el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN, donde aseguró que “hay que ir siguiéndolo, se dice que está lista la partida de Zavala a Coquimbo pero no está cerrada completamente“.

¿Qué pasó? Según explicó el reportero albo “la gente de Coquimbo todavía no está al tanto de la propuesta, la están mejorando en el Monumental y si finalmente es aceptada. Mientras eso ocurre, sigue trabajando en su proceso de recuperación“.

De hecho, aseguró que Cristián Zavala está muy dolido con Colo Colo por cómo lo han tratado. “No digo que no se vaya, pero da la sensación y por el lado del jugador hay un grado de molestia porque se está dilatando mucho“.

Todavía no le tienen una respuesta concreta y formal de que va a partir a préstamo, si es que va con una extensión del vínculo, pero para jugar con Coquimbo Unido“, cerró.

Cristián Zavala se está recuperando de su lesión mientras Colo Colo le busca una salida. El extremo ruega que Coquimbo Unido le permita volver, pero por ahora no hay nada definido.

¿Cuáles fueron los números de Cristián Zavala en 2025?

Cristián Zavala sigue negociando para aclarar su futuro luego de haber disputado 24 partidos oficiales en total en la temporada 2025 con Colo Colo y Coquimbo Unido. En ellos aportó con 2 goles y 5 asistencias en los 1.457 minutos que acumuló dentro de la cancha.

