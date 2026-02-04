Tras penal ante Peñarol y lesión: Colo Colo afina los últimos detalles para cerrar salida definitiva de Cristian Zavala

Cristián Zavala se transformó en el nombre más comentado del mercado de fichajes de Colo Colo. El delantero volvió de Coquimbo Unido tras ser campeón de la Liga de Primera y todo asomaba que con Fernando Ortiz sería fijo en el plantel estelar.

Sin embargo, en la pretemporada no pudo afianzarse y para peor protagonizó uno de los peores penales del último tiempo. Ante Peñarol intentó picarla y la entregó en bandeja al arquero rival. Para peor, se lesionó y con ello condenó su futuro en el Popular.

Es que a los días el propio Aníbal Mosa confirmó que el jugador volvería a Coquimbo. Lo que fue festejado por el plantel aurinegro que lo recibe con los brazos abiertos. “Todos queremos que pueda llegar. Están en negociaciones, él quiere”, enfatizó Hernán Caputto feliz por un nuevo refuerzo para este 2026.

¿Qué pasa con Cristián Zavala?

El tema en cuestión es que desde ByN recalcaron que se debe negociar con Coquimbo Unido. Lo que ha aplazado la llegada de Cristián Zavala al campeón del fútbol chileno. Incluso se especuló que desde el puerto pirata no tenían idea de la posible llegada del delantero.

Cristián Zavala tiene todo casi listo para volver a Coquimbo Unido. Esta semana se esperan novedades. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Tema que finalmente aclaró Daniel Morón que confirmó que solo faltan detalles y que está misma semana ya podría sumarse a las filas de Coquimbo. “Hay una propuesta que está bastante avanzada. Yo diría que se deben afinar pequeños detalles. Es muy probable que vuelva a salir”, enfatizó.

Cabe consignar que Zavala sufrió una fractura en la rótula derecha. Por lo que se encuentra en proceso de recuperación y recién para finales de marzo podría estar nuevamente disponible para jugar.