La fea derrota de Colo Colo en el inicio de temporada hizo que aumentaran las dudas respecto al trabajo de Fernando Ortiz. Y hay muchísima presión para el DT pensando que los albos juegan este sábado en el Monumental.

El proceso del entrenador ya era cuestionado con el cierre de 2025, donde no logró el objetivo de clasificar a una copa internacional. Ahora, las dudas solo aumentaron y hay algunos que dicen que podría no llegar al Superclásico.

Por supuesto, esto fue tema en la conferencia de prensa que vivió Colo Colo este miércoles, donde Aníbal Mosa y Daniel Morón presentaron a Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid como nuevos refuerzos de la temporada.

De entrada, el presidente de Blanco y Negro declaró que “el apoyo está en el cuerpo técnico y los jugadores, no creo que haya nadie que no sintió lo que pasó el fin de semana”.

Aníbal Mosa entrega contundente respuesta sobre el futuro de Fernando Ortiz

Más tarde, Aníbal Mosa fue consultado sobre qué sostiene la continuidad de Fernando Ortiz considerando que no gana desde noviembre y si, en caso de que no se den buenos resultados en las próximas fechas, podrían evaluar una salida anticipada del entrenador.

La respuesta del timonel de los albos fue contundente. “Mire, creo que es demasiado prematuro hacer ese tipo de análisis cuando llevamos una fecha“, contestó, brevemente, Mosa.

