El capitán de Everton le mete el dedo en la herida a Fernando Ortiz en su cara: “Contra Limache…”

Diego Oyarzún habló en una conferencia en conjunto de lo mal que lo pasó Colo Colo en su debut contra Deportes Limache.

Por Felipe Escobillana

Diego Oyarzún habló que a Colo Colo se le hace daño tal como lo hizo Limache
La ANFP dispuso de una conferencia de prensa en conjunto de los entrenadores y capitanes de Colo Colo y Everton, elencos que chocarán este sábado a las 20.30 horas en el Monumental.

Con la herida aún abierta de lo sucedido ante Limache, en el que los tomateros le dieron un baile, Fernando Ortiz debió escuchar una sincera respuesta de Diego Oyarzún sobre la forma de hacer daño al Cacique.

“El partido que jugó Colo Colo contra Limache es un buen ejemplo para hacerles daño”, manifestó dejando en claro que han estudiado mucho el duelo disputado en Valparaíso el fin de semana pasado.

Oyarzún fue muy honesto al hablar de las falencias de Colo Colo

Everton sabe que “puede dañar” a Colo Colo

Oyarzún siguió detallando el partido en el que el cuadro albo hizo agua en su debut en el torneo. “En las transiciones de Limache fue hiriente, agresivo”, comentó.

Entiende que “a Colo Colo le gusta tener el balón, no la rifa, no juega largo, le gusta asociarse corto”, por lo que saben que será clave esa recuperación de pelota para buscar el triunfo.

