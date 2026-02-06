Sufre baja de último minuto: La formación de Everton para visitar a Colo Colo en el Estadio Monumental

Everton afina los últimos detalles para buscar su primer triunfo en la Liga de Primera en este 2026. El elenco dirigido por Javier Torrente debe visitar a Colo Colo este sábado 7 de febrero en el Estadio Monumental, recinto donde no ganan desde 2013

El tema es que las últimas horas sumó una nueva baja y que despotencia el equipo de cara al duelo ante los albos. El elenco de Viña del mar, al igual que el Cacique, comenzó con el pie izquierdo el torneo tras la derrota como dueño de casa ante Unión La Calera.

El equipo ruletero mostró una paupérrima faceta defensiva y no pudo rescatar ni el empate. Por lo que ahora el objetivo es ir a sacar puntos ante un alicaído Colo Colo. La primera baja confirmada fue Álvaro Madrid por su traspaso justamente al Popular.

La formación de Everton vs Colo Colo

Pero también se suma Hugo Magallanes que recibió tarjeta roja ante los cementeros. Para peor este viernes se confirmó el desgarro de Benjamín Berríos y que justamente iba a ocupar el lugar de Madrid. Incluso el periodista Diego Peralta informó que habría una nueva ausencia pero por decisión técnica.

Esto tendría relación con Diego Oyarzún que sale del equipo titular y en su lugar ingresa Valentín Vidal que llegó desde Unión Española. De está forma la once sería con Ignacio González en el arco. Defensa con Christopher Barrera, Vicente Vega, Ramiro González, Valentín Vidal y Vicente Fernández. De volantes defensivos Joaquín Moya y Nicolás Baeza. Para dejar en ataque a Alan Medina, Julián Alfaro y Emiliano Ramos.

Pero más allá de este complicado panorama, el deté argentino Javier Torrente le puso el pecho a las balas y recalcó que no hay una presión extra por jugar ante uno de los grandes del fútbol chileno.

“No siento presión. Si la dirigencia no está contenta con nosotros nos lo comunicará. Tenemos que ser mejores que el rival y mostrarlo en el marcador. Cuando un padre necesita alimentar a sus hijos, eso sí es presión. Nosotros jugamos al fútbol”, aseguró en conferencia de prensa previo al match en el Monumental.

