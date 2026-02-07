Tiene 17 años, recibió la bendición de Carlos Caszely y ahora fue el salvador de Colo Colo: “Siempre lo soñé”

Colo Colo vivió una noche de desahogo en el Estadio Monumental. El Cacique tuvo que esperar hasta los descuentos para poder conseguir el primer triunfo del 2026 y salir del fondo de la tabla de la Liga de Primera. Todo gracias a Yastin Cuevas, una de sus mayores promesas en la cantera alba.

Es que cuando el partido parecía condenado al empate, el jugador de 17 años apareció en el último suspiro para superar a Ignacio González y abrir el marcador sobre Everton. Lo que desató la alegría en Pedreros.

El seleccionado nacional ingresó por Claudio Aquino y no desaprovechó la oportunidad que le entregó Fernando Ortiz. En el 91′ conectó de cabeza y logró conquistar su primer tanto en el profesionalismo. Lo que minutos más tarde con el gol de Javier Correa permitió el triunfo albo por 2-0.

“Siempre soñé de chico este gol. Fue un partido muy cerrado. Pero lo supimos sacar adelante como equipo y con huevos. Me apoyan harto Javier y Maxi. Uno siempre tiene que escuchar siempre“, comentó Cuevas que recién el 29 de marzo cumplirá los 18 años.

“Yo llegué a Colo Colo a los once años. Me trajo mi abuelo que me cuida siempre. Esto es para él y para mi familia que siempre me apoyaron”, agregó emocionado el joven delantero que fue elegido como la figura del partido por TNT Sports

Celebró con todo Cuevas en su primer gol

Carlos Caszely destacó a Yastin Cuevas

Pero la aparición de Yastin Cuevas no es suerte. Así lo recalcó Carlos Caszely, que varias semanas atrás ya había puesto sus fichas en el joven delantero.

“A ese cabro lo dejas jugar y va a ser figura. Es un segundo 9. No es de área, anda bien por la espalda, usa bien la diagonal y les gana harto a los centrales. Lo conozco desde los 13 años”, señaló en su minuto el Rey del Metro Cuadrado.

La predicción del histórico goleador albo comenzó a cumplirse justo cuando más lo necesitaba el Popular. Cuevas respondió con personalidad y olfato goleador para darle tres puntos vitales a Colo Colo en el inicio de la temporada.

El juvenil no solo firmó un triunfo agónico, sino que también reforzó la ilusión de los hinchas con una nueva carta ofensiva surgida desde la cantera, confirmando que su nombre empieza a instalarse con fuerza en el primer equipo del Cacique.