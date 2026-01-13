Si hay alguien que tiene autorizada su voz para opinar en torno al 9 de Colo Colo es Carlos Caszely, quien está enterado de todo lo que se habla en torno a esa materia en el Cacique. Pero prefiere no ahondar en la opción de que Damián Pizarro confirme su retorno al Monumental.

Tampoco se pone en el caso de recibir a Maxi Romero, quien estuvo a préstamo en O’Higgins y pertenece en Argentinos Juniors. De hecho, RedGol confirmó esto mediante un llamado de nuestro querido Paulo Flores al Rey del Metro Cuadrado. “Antes que me preguntes cualquier hueá, en Colo Colo está Yastin Cuevas”, apuntó Caszely.

Le puso todas las fichas al atacante juvenil albo que está en la pretemporada. Es uno de los Sub 20 que trabajan a las órdenes de Fernando Ortiz. goleador, goleador, goleador. Juega muy bien, es muy centrado, es muy caballero y respetuoso. Le daría la oportunidad a ese cabro.

Yastin Cuevas recibió un respaldo histórico en el club: nada menos que el de Caszely. (Foto: Universidad San Sebastián).

“A ese cabro lo dejas jugar y va a ser figura. Es un segundo 9. No es de área, anda bien por la espalda, usa bien la diagonal y les gana harto a los centrales. Lo conozco desde los 13 años. Por eso te digo”, apuntó el Chino, un legendario ariete que tuvo el Eterno Campeón.

Carlos Caszely tiene su candidato para ser opción en el ataque albo. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Probablemente el mayor ídolo vivo de toda la institución. “Para mí, en vez de empezar a buscar cualquier tronco, poner a ese cabro no cambia nada”, apuntó Carlos Caszely, fiel a su estilo deslenguado y directo. Cuevas ha sido seleccionado chileno sub 17. De hecho fue mundialista en la última Copa del Mundo en noviembre del año pasado.

Caszely pide una oportunidad a Yastin Cuevas como 9 de Colo Colo

Para Carlos Caszely, Colo Colo debe apostar por el 9 juvenil Yastin Cuevas en vez de buscar una sorpresa de mercado de fichajes. Una ganga, una apuesta del entrenador o algo por el estilo. “Debería ser un gran jugador a futuro si es que sigue centrado”, vislumbró el Chino.

Yastin Cuevas en acción por el Mundial Sub 17 con la selección chilena. (Getty Images).

“Este chico lleva 10 años ya con la camiseta de Colo Colo, ya sabe lo que es la camiseta. Denle la oportunidad, pero no lo maten al primer partido”, sentenció Caszely, quien desea una chance para el joven Yastin Cuevas. Habrá que ver si el Tano Ortiz escucha la sugerencia. Y si el ariete se abre un espacio para sumar minutos profesionales.

El tiempo dirá, como siempre. Pero recibir el respaldo de Caszely, leyenda viviente en Colo Colo, seguramente le da un envión de confianza importante a Cuevas. Dependerá de él…

