Damián Pizarro puso fin a su breve etapa en el Le Havre de Francia. En el club galo nunca logró consolidarse y hoy oficializó su salida tras algunos meses de préstamo sin mayor impacto en la Ligue 1.

El delantero chileno formado en Colo-Colo y con paso por Udinese, llegó al conjunto francés con la esperanza de tener minutos y foguearse en Europa. La realidad fue distinta: escasa participación y poco protagonismo terminaron por frenar su progreso.

ver también “Visibilizar una realidad”: Sifup revela preocupante cifra de jugadores con depresión en Chile

Desde su partida del Cacique en 2024, Pizarro no ha podido repetir el nivel que mostró en Macul. Esto ha generado dudas sobre su adaptación al fútbol europeo y ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de un retorno a Chile.

Colo Colo aparece como destino favorito para el ariete de 20 años, sin embargo no tiene la venia de Fernando Ortiz que está solicitando la llegada de un “9” más avezado.

Damián Pizarro sueña con volver al Monumental

¿Por qué sería un regreso ideal para Colo Colo?

Pizarro no solo conoce el ADN del Cacique, sino que además su incorporación puede encajar perfectamente en el proyecto de 2026. Colo Colo está obligado por la presión de ellos mismos, salir campeones en todas las competiciones que disputará.

Publicidad

Publicidad

ver también Javier Méndez, el refuerzo que llega a cambiar el paradigma de la salud mental en Colo Colo: “Hace siete años…”

El Monumental, que busca reforzar su ataque tras varias salidas y fichajes sin consolidarse del todo, ve en Pizarro una carta conocida que puede devolverle chispa al área y, al mismo tiempo, generar una competencia sana con Javier Correa.

Más allá de la nostalgia, la operación también tendría sentido futbolístico. Es un jugador que ya demostró su capacidad en el Campeonato Nacional y regresaría motivado, con hambre de revancha, dispuesto a recuperar su mejor versión.