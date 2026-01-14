Damián Pizarro vive un complejo momento, luego de que el Le Havre AC de la Ligue 1 anunció anticipadamente la cesión del préstamo, club donde no pudo posicionarse, por lo que deberá definir el siguiente paso de su carrera.

Este martes se confirmó que el jugador no sigue en el equipo francés tras seis meses en la escuadra. “El chileno regresa a Italia tras la rescisión de su contrato de préstamo. Mucha suerte“, señalaron en un frío mensaje a través de sus redes.

El club italiano Udinese es el dueño del pase del jugador y con quienes tiene contrato vigente. Sin embargo, no tiene espacio en la escuadra que compite en la Serie A. Por lo que el chileno vive días decisivos.

La respuesta de Udinese tras el fin del préstamo de Pizarro

El delantero chileno regresa al Bianconeri tras solo dos apariciones en la primera mitad de la temporada de la Ligue 1. “La cesión de Damian Pizarro a Le Havre ha sido rescindida anticipadamente por mutuo acuerdo. Por lo tanto, el jugador regresará a Udinese”, revela el equipo en un comunicado.

Mientras que el medio Udineseblog agrega que el jugador está “a la esperada de un nuevo destino”.

El jugador solo 13 minutos por partido jugado, siendo convocado solo en tres ocasiones. Tras cuatro meses, la aventura en Francia finalizó de forma anticipada y ahora, al regresar a Friuli, buscaría un nuevo destino, donde asoma Colo Colo, club al que fue ofrecido.

¿Regresará a Colo Colo?

Colo Colo se encuentra definiendo lo que será la próxima temporada, donde Damián Pizarro suena como uno de los posibles refuerzos.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, lanzó una tajante respuesta durante la presentación del nuevo refuerzo, Javier Méndez, señalando que es una de las opciones que se baraja, pero todo se está analizando.

“Nosotros no tenemos acordado nada con nadie, ni con Damián, ni Juan ni Pedro. Los pasos a seguir primero es que nos tienen que convencer técnicamente, después vemos lo contractual y lo económico”.

Agregando que el jugador fue ofrecido, pero están analizando las opciones. “Hay tres o cuatro más que son los que estamos analizando con Daniel (Morón), con Fernando (Ortiz) y otros directores”.

“Para ser claro, Colo Colo no ha hecho ninguna oferta por ningún 9. Ninguno, porque no tenemos la claridad de estos cuatro o cinco que tenemos en la mesa el que nos convenza. Una vez lo tengamos, procederemos a entrar a la transacción económica”.