Damián Pizarro es uno de los nombres que Colo Colo está manejando para reforzar su delantera. Ahora que el adiós de Salomón Rodríguez es oficial, los albos están buscando las fórmulas para repatriar a uno de sus canteranos.

Sin embargo y pese a algunos rumores que hablaban de una operación que estaba casi lista, todavía resta lo más importante: sellar la salida de Pizarro del Le Havre de Francia, club donde actualmente está a préstamo.

El chileno, que todavía pertenece al Udinese de Italia, tiene vínculo con los franceses hasta mediados de este 2026. Por lo mismo, no es llegar y sacarlo del equipo, algo que en el club galo tienen más que claro.

ver también La división que existe dentro de Colo Colo por la posible llegada de Damián Pizarro

Le Havre frena el regreso de Damián Pizarro a Colo Colo

Así lo dejó en calro Jean-Michel Roussier, presidente del Le Havre, quien en charla con el periódico Le Havre Paris Normandie le mandó una durísima advertencia a Damián Pizarro tras no presentarse a los entrenamientos tras el receso de mitad de temporada.

“El asunto aún no está cerrado. No he firmado ningún documento formalizando la rescisión del contrato de préstamo de Pizarro. Sin eso, no puede irse a ningún lado”, aseguró el timonel del equipo.

Damián Pizarro es la carta que tiene Colo Colo para reforzarse en delantera para este 2026. | Foto: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Además, desde el mismo medio detallaron que “si Damián Pizarro no se presenta a los entrenamientos antes del próximo lunes, el Le Havre AC podría sancionarlo por falta grave y rescindir la cesión con un coste mínimo”.

Curiosamente ese mismo lunes 12 de enero se reunirá el directorio de Blanco y Negro de manera extraordinaria, donde se espera avanzar en los refuerzos que falta en este mercado de fichajes.

ver también Colo Colo baja un cambió respecto al regreso de Damián Pizarro: “Tiene ganas de venir, pero…”

El canterano del Cacique lleva un año y medio sin poder consolidarse en Europa. En el Udinese apenas jugó tres compromisos en la temporada 2024/25, mientras que en el Le Havre disputó solo dos partidos en este 2025/26. En ninguno de estos dos ciclos pudo si quiera anotar un gol.

Publicidad