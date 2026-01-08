Es tendencia:
Colo Colo

La división que existe dentro de Colo Colo por la posible llegada de Damián Pizarro

Se pensaba que la llegada de Damián Pizarro a Colo Colo estaba lista, pero Blanco y Negro confirmó que no es la única opción.

Por Javiera García L.

Damián Pizarro todavía no es confirmado en Colo Colo

Uno de los anuncios que esperaban los hinchas de Colo Colo este miércoles era la llegada de Damián Pizarro. Sin embargo, desde Blanco y Negro aclararon que la situación del joven delantero sigue siendo evaluada.

“Tiene ganas de volver. La intención de su representante es que él vuelva al lugar que lo vio nacer y que le fue bien para agarrar rodaje, pero está dentro de varios nombres que nosotros estamos revisando”, declaró Aníbal Mosa.

El nombre no está descartado, pero no es el único que está siendo considerado después de la salida de Salomón Rodríguez al Montevideo City Torque.

Ahora, Dale Albo reveló la división que genera la posible llegada de Damián Pizarro dentro de Colo Colo. El Bloque Vial no se convence del fichaje, mientras que el cuerpo técnico no ha aprobado su incorporación.

¿Llegará o no Damián Pizarro?

Vuelco total: iba a salir de Colo Colo y ahora se queda para reemplazar a Vicente Pizarro

Vuelco total: iba a salir de Colo Colo y ahora se queda para reemplazar a Vicente Pizarro

Quiénes no quieren a Damián Pizarro en Colo Colo

Por otra parte, el sitio partidario reveló que el Club Social y Deportivo Colo Colo votará de acuerdo a lo que piense el entrenador. O sea, será Fernando Ortiz quien determine si llega o no Damián Pizarro al Cacique.

Dentro de los próximos días debería haber más novedades sobre quién será el 9 que llegue al Estadio Monumental. El directorio de Blanco y Negro debería volver a reunirse el lunes 12 de enero para seguir discutiendo.

