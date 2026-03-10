Pasó sin pena ni gloria por Colo Colo y ahora sorprende con fichaje en Europa

El mercado de fichajes sigue dando sorpresas y ahora el protagonista es un viejo conocido en Colo Colo. Esto tiene relación con Danny Pérez que tendrá su primera oportunidad en el viejo continente para demostrar su talento.

Para muchos el recuerdo del puntero izquierdo sigue presente. El jugador venezolano llegó al Cacique a los 18 años. Lo que fue oficializado por el presidente de ByN de ese entonces, Gabriel Ruiz-Tagle y con Héctor Tapia en la dirección del plantel estelar.

“Estoy muy contento, llego al equipo más grande de Chile y a uno de los más grandes de Sudamérica”, agregó el delantero que llegó proveniente de La Serena, tras la compra de los derechos formativos al Deportivo La Guaira.

El nuevo club de Danny Pérez

Así las cosas, Danny Pérez nunca pudo afianzarse en el primer equipo. Por lo mismo fue mandado a la Sub 19. Pero tampoco logró acoplarse y finalmente salió del Cacique sin pena ni gloria.

Luego siguió su carrera por La Serena donde tuvo su revancha y hasta le pudo marcar al Cacique. Luego continúo por Huachipato, Deportivo Lara, Zamora, Academia Puerto Cabello, Caracas y Real Tamayapo.

Eso hasta este 2026 donde llegó la oportunidad que tanto anhelaba el nacido en Caracas. Esto debido a que el IF Gnistan de Finlandia vino en busca del delantero y ahora es el gran fichaje del club.

Por lo que ahora esperan el despegue definitivo de la joven promesa del fútbol venezolano.

“Me siento muy bien, estoy muy feliz de estar aquí. Elegí Gnistan porque me pareció que era lo adecuado. El proyecto, la gente y el entorno. A los aficionados, quiero decirles: no vine solo para estar aquí. Vine a trabajar, a competir y a hacerlos sentir orgullosos”, confesó el delantero al sitio oficial del IF Gnistan.

Lo que debes saber:

Danny Pérez fichó por el IF Gnistan de Finlandia durante este año 2026.

El delantero venezolano llegó a Colo Colo a los 18 años desde La Serena.

Pérez jugó en clubes como Huachipato, Zamora, Caracas y recientemente en Real Tomayapo.