El empate 1-1 de Universidad de Chile ante Universidad de Concepción dejó coletazos fuertes fuera de la cancha. Uno de los que reaccionó con todo fue Jean Pierre Bonvallet, hijo del recordado Eduardo Bonvallet, quien subió un duro video a redes sociales criticando al entrenador azul.

En el registro, Bonvallet no se guardó nada contra el DT Francisco “Paqui” Meneghini, a quien responsabilizó por el rendimiento del equipo y por la gran cantidad de jugadores lesionados que tiene el plantel.

“Paqui, ándate a la rechucha. Qué desastre Paqui, me tienes a todos lesionados. Un desastre tus cambios, un desastre tu preparador físico, ¿cómo va a tener a todo el equipo lesionado?”, disparó sin filtro.

“Aránguiz lesionado ahora, afuera Lucero, Assadi, Rivero, Tamayo y Marcelo Díaz expulsado”, reclamó, insistiendo en que el equipo está pagando caro los problemas físicos del plantel.

Meneghini se fue reprendido por hinchas de Universidad de Chile

Lo malo de U. de Chile

También tuvo palabras para el arquero azul, cuestionando su continuidad. “A los 38’, Castellón otra vez. ¿Cómo no le traen competencia a Castellón? Abúrranse de Castellón, cuántos partidos importantes han perdido por culpa de Castellón”, lanzó.

Finalmente, el hijo del “Gurú” cerró su crítica asegurando que el problema de la U está en la banca. “En el equipo de la U me quedo con Vargas, hay buenos jugadores, pero no hay entrenador. Paqui, ándate a la rechucha”, remató.

Con este resultado, Universidad de Chile llegó apenas a siete puntos en seis partidos disputados, con solo una victoria en el campeonato: el Superclásico ante Colo Colo. Sin embargo, la preocupación crece en el cuadro azul, ya que quedó a solo un punto de la zona de descenso directo.

