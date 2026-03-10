La situación en Universidad de Chile no mejora. Luego de la eliminación de la Copa Sudamericana, los azules fueron incapaces de levantar cabeza y apenas empataron con Universidad de Concepción en la Liga de Primera.

La U no le pudo ganar al cuadro penquista en el estadio Nacional, donde se tuvo que conformar con un opaco 1-1, situación que despertó la furia de los hinchas contra el entrenador Francisco Meneghini.

Paqui es el apuntado por el mal arranque de temporada de los laicos, que de los siete partidos oficiales que registran, apenas le pudieron ganar a Colo Colo por el Superclásico en el estadio Monumental.

Culpan a Gonzalo Fellay, PF de Francisco Meneghini, por el mal momento de la U

La situación en Universidad de Chile es tensa y empiezan las filtraciones. El periodista Manuel de Tezanos Pinto contó en el programa Balong Dividido que hay dudas del trabajo físico del preparador Gonzalo Fellay con el plantel estudiantil.

“La U ha tenido una gran cantidad de problemas muscular, los jugadores están apretados, desgarrados, algo está pasando”, partió diciendo el comunicador.

El cuerpo técnico de Paqui Meneghini es criticado. Foto: Andres Pina/Photosport

“A mí me contaron, y esto lo digo como información, que no hay conformidad con el trabajo físico de Gonzalo Fellay en la U. Se nota. El equipo se nota pesado y sin explosión”, agregó el conductor del espacio.

Universidad de Chile no la pasa bien y este sábado tendrá un duro partido, porque visita al campeón Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

En síntesis

El entrenador Francisco Meneghini registra solo una victoria en siete partidos oficiales durante 2026.

registra solo una victoria en siete partidos oficiales durante 2026. Manuel de Tezanos informó sobre la disconformidad con el trabajo físico de Gonzalo Fellay .

informó sobre la disconformidad con el trabajo físico de . Universidad de Chile enfrentará este sábado al campeón Coquimbo Unido en el estadio Sánchez Rumoroso.

