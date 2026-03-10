Una pésima imagen dejó Universidad Católica luego de su derrota como visita ante O’Higgins, mas no por el juego colectivo, sino por la pésima actitud que tuvo el delantero Clemente Montes con su compañero Matías Palavecino.

En su vuelta a las canchas tras la expulsión por golpear desde el suelo a un defensa de Concepción, el canterano lanzó un cabezazo e insultó al volante argentino por no dejarle ejecutar un tiro libre sobre el final del partido.

Acciones que generan una alerta en la dirigencia de Católica. A pesar que el cuerpo técnico de Daniel Garnero le bajó el perfil al incidente, en el club tomarán medidas contra Montes, según dio a conocer el diario La Tercera.

Las medidas que tomará Católica con Montes

“Desde el equipo de Las Condes aseguran que Montes tiene problemas para manejar la frustración“, indicaron desde la institución al matutino, razón por la cual buscarán solucionar este asunto, pero sin dar a conocer las medidas a los hinchas.

“Van a manejar estos hechos de manera interna para impedir o al menos disminuir las probabilidades de quedar con un futbolista menos en la cancha por situaciones similares”, agrega el medio de comunicación sobre la decisión desde Católica.

Por lo pronto, será el técnico Garnero quien defina si Montes será de la partida o irá a la banca, incluso si será o no citado, en el próximo duelo de los Cruzados, este sábado 14 de marzo a las 20:30 horas en el Claro Arena ante Everton.

Los números del delantero en 2026

Entre Supercopa y Liga de Primera, Clemente Montes suma 376 minutos en cancha durante cinco juegos, donde anotó un gol y una asistencia, además de su expulsión ante Concepción.

