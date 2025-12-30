Damián Pizarro debe definir su futuro en este mercado de fichajes. A mitad de año llegó al Le Havre, de Francia, a préstamo desde Udinese.

En el club galo prácticamente no ha jugado y su DT, Didier Digard, lo ha ninguneado señalando que no está en condiciones para ser aporte en la Ligue 1.

Por lo mismo, el delantero tiene decidido no seguir en esa escuadra. En sus redes sociales borró las fotos en ese equipo, indica que es jugador de Udinese y dio recientemente la señal más potente esta semana.

Damián Pizarro no se presenta en Francia

Mientras el elenco europeo anunciaba el “retorno al trabajo” mostrando entrenamientos de todo el plantel, Damián Pizarro se encontraba en Chile. Tras pasar Navidad con su familia, no regresó a Francia.

Es más: al mismo tiempo en el que sus compañeros de Le Havre practicaban bajo el frío clima europeo, Damián estaba bañándose en un río junto a un amigo disfrutando el calor que hay en Chile.

Publicidad

Publicidad

La intención del delantero es volver a Colo Colo, escuadra en la que debutó y que le vendió su pase hace un año y medio a Udinese, donde tampoco tuvo mucha acción.

ver también Revelan que Colo Colo avanza firme para su tercer fichaje: “Me dan cerca…”

A sus 20 años, espera que su carrera pueda tener un giro alcanzando mayor continuidad. Un asunto que seguramente en los primeros días de enero deberá tener una determinación final.