¿Lo quieren? Cuentan la firme sobre el interés de Racing Club por Damián Pizarro

Damián Pizarro enfrenta un movido inicio de año. Tras dejar el Le Havre, el delantero nacional estuvo a detalles de sumarse a Colo Colo. Sin embargo, ByN declinó en su llegada y ahora le buscan nuevo club. Lo que podría significar un salto importante en su carrera.

El tema es que Udinese no quiere desaprovechar la inversión y tiene una importante oferta en este mercado de fichajes. Esto tiene relación con que en Racing Club ven con buenos ojos la llegada del seleccionado nacional.

Así al menos lo confesó César Luis Merlo que reveló lo que piensa el entorno de Racing Club. Incluso que Gustavo Costas ya le dio el visto bueno al jugador de 20 años.

El futuro de Damián Pizarro

“El nombre que más le gusta (A Gustavo Costas) es el chileno Damián Pizarro. Lo ofrecieron y gusta mucho”, lanzó de entrada en Picado TV. “Es un chico que salió de Colo Colo y juega en Italia. Es un chico grandote, un tanque, muy profesional”, agregó el especialista en mercado de fichajes.

Damián Pizarro sería nuevo refuerzo de Racing Club

El comunicador además se contactó con Gustavo Quinteros para recibir un acabado informe sobre el jugador. Por lo que destacó sus ventajas y debilidades, incluso se abordó su temprana salida de Colo Colo.

“De espalda al arco juega bastante bien. En Colo Colo erraba bastantes goles porque no hizo todas las inferiores. Es un chico muy profesional. Los chilenos no tienen fama de ser profesionales. Quizás se fue demasiado rápido a Europa. Por eso estuvo a préstamo y no jugó”, recalcó.

Cabe consignar que el préstamo sería por una temporada y sin cargo. Además Racing tendría la opción de comprar a Pizarro, dependiendo del rendimiento en 2026.