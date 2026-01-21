Nuevamente desde Argentina se sitúa a Damián Pizarro en la órbita del club Racing de Avellaneda. Y lejos de ser humo, la opción para cada vez más concreta, aunque depende de otra movida.

Los hinchas de la Academia ya se manifestaron en redes sociales rechazando el posible arribo del hombre nacido en Colo Colo, pero su llegada sigue sumando bonos. Así lo desclasificó la prensa local.

Para que el ariete que pertenece al Udinese llegue a Racing, primero debe destrabarse la salida de otro jugador del club. Y eso ya está cocinado según reportan en Buenos Aires, por lo que hay buenas noticias para Pizarro.

Así avanza Damián Pizarro rumbo a Racing

A Damián Pizarro lo dan cada vez más cerca de Racing según los medios argentinos. Fue así que un prestigioso periodista que cubre la interna de la Academia reportó que el club tiene lista la salida de Adrián Balboa para que llegue el gran tapado.

Pizarro busca su revancha en Sudamérica /Photosport

“La venta de Rocky Balboa a Rusia está encaminada en un 90%. Eso liberaría el lugar e ingresaría flujo de caja para su reemplazo. El 9 “tapado” va tomando fuerza….”, avisó Federico Madeo, del medio Esto es Racing.

Los hinchas de la Academia rápidamente pusieron el grito en el cielo, dejando en claro que no gusta el fichaje del ex albo. Con duras críticas le hicieron la cruz a la opción de Damián Pizarro en los comentarios.

“Por favor decime que el tapado no es el chileno Pizarro … solo eso !!”, y

“Según Dávila van a ir por ese tal Pizarro, medio pelo…”, fueron parte de las frases tuiteras rechazando la llegada de Damián Pizarro.