El futuro de Damián Pizarro sigue en el aire. El delantero chileno aún no logra encontrar club tras su salida del Le Havre de Francia, equipo donde nunca fue considerado por el cuerpo técnico, quienes optaron por ponerle fin anticipado a su préstamo y con ello el regreso del delantero al club dueño de su pase, Udinese.

En un momento se habló fuerte de un eventual regreso a Colo Colo, lo que habría significado una segunda etapa para el atacante con la camiseta alba tras su estancia entre 2021 y 2024; sin embargo, aquello nunca se concretó y, finalmente, Blanco y Negro, en concordancia con los deseos de Fernando Ortiz, terminó apostando por el ‘9’ argentino, Maximiliano Romero, para reforzar el ataque.

Mientras ocurría esto en Macul, desde el otro lado de la cordillera surgió un nuevo rumor que llamó profundamente la atención, y es que Racing Club de Avellaneda, uno de los equipos más importantes del fútbol trasandino y sudamericano, habría puesto sus ojos en el delantero chileno.

Justamente el cuadro argentino se encuentra en Chile y debía enfrentar a Universidad de Chile este domingo -partido que finalmente fue suspendido por los incendios forestales-, momento donde Costas fue consultado por RedGol por el interés en el ex delantero de Colo Colo.

El exestratega de Palestino se tomó el tema con humor y, entre risas, respondió: “No, no demos más nombres, no demos más nombres porque se arma un quilombo bárbaro”.

Así, el futuro de Damián Pizarro sigue siendo una incógnita. Lo único claro es que no volverá a Francia y que el Udinese, club dueño de su pase, no lo tiene considerado en el corto plazo. El delantero chileno sigue esperando su oportunidad y en Racing prefirieron optar por el silencio.

