Universidad de Chile tenía pactado hacer su debut en 2026 con un partido de lujo, porque se iba a medir ante Racing Club en el estadio Ester Roa de Concepción.

Todo estaba listo para que se desarrollara el compromiso este domingo, de hecho ambos clubes están en la región del Bío Bío y este sábado dieron una conferencia de prensa, anticipando el duelo entre los semifinalistas de la Sudamericana y Libertadores en 2025.

Sin embargo, en la región cuya capital es Concepción hay alerta roja, por los incendios forestales que afectan a distintas localidades, por lo que el compromiso entre la U y Racing no se podrá jugar.

Se suspende el amistoso entre la U y Racing

El partido amistoso entre Universidad de Chile y Racing, a jugarse en el estadio Ester Roa de Concepción, se suspende, según información que dio a conocer Bolavip.

“Las autoridades regionales ya informaron a ambos equipos que el partido no se podrá llevar a cabo, ya que todos los recursos y personal de Carabineros estarán enfocados a controlar las llamas”, informó el citado medio.

Universidad de Chile deberá esperar para hacer su estreno con Francisco Meneghini como DT, el cual se aplaza para la visita a Universitario en Lima en la Noche Crema.