Universidad de Chile se encuentra definiendo el plantel con el que enfrentarán la nueva temporada, anunciado a los nuevos refuerzos junto con sorprendentes salidas, entre ellas la de Sebastián Rodríguez, jugador que tenía contrato vigente por un año más.

El jugador llegó el 2025 a los azules desde Montevideo City Torque y sumó nuevas apariciones con los azules.

Tras oficializarse su salida, Rodríguez reveló que su siguiente paso estaba en su país natal, lo que estaría muy cerca de anunciarse. El experto en mercado de fichajes, Uriel Lugt, anunció el nuevo club del jugador.

Rodríguez ya tiene nuevo equipo para el 2026

A través de sus redes, el comunicador señaló que el ex azul es el “nuevo refuerzo de Danubio. Llega libre desde U de Chile y firmará su contrato por un año”, explicó.

ver también Un equipo casi entero: Los 10 jugadores que se fueron de U de Chile en este mercado de fichajes

El jugador de 33 años comenzó su carrera justamente en Danubio FC el año 2010, para luego pasar por clubes como Liverpool, Nacional, Peñarol y Montevideo City Torque de la liga uruguaya, pasando también por Locarno de Suiza, Almería B de España, Veracruz de México, Alianza Lima de Perú y Universidad de Chile.

El jugador definió su próximo paso. (Photo by Daniel Apuy/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

La salida de Seba Rodríguez de la U

En conversación con el programa La Mañana del Fútbol, el jugador se sinceró sobre su salida, revelación que fue una decisión que tomó durante la pretemporada, ya que tenía la opción de quedarse porque su contrato seguía vigente.

“Pero ahora volví, hice la primera semana de pretemporada y, charlando con el técnico nuevo y con el gerente, fueron apareciendo algunas cosas, también familiares, que se pusieron en la balanza. Ahí se fue tomando la decisión de volver a Uruguay”, explicó.

Asimismo, reveló que el proceso de adaptación a los azules fue complejo, ya que el plantel no tuvo pausas y jugaban seguido, mientras que él llegada de un mes de vacaciones y le costó posicionarse en la escuadra.

Publicidad

Publicidad

En la misma línea, destacada que cuando pudo ingresar, sintió que rindió. “Por suerte lo hice bien. Los cuartos de final contra Alianza me tocó hacerlo de titular y lo hice muy bien en consideración del técnico. Después de nuevo me tocó no jugar, una situación un poco atípica, sobre todo porque había jugado muy bien, pero sirvió de aprendizaje”.