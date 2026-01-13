Sebastián Rodríguez fue parte de la U de Chile mucho menos tiempo del que imaginó cuando se dio el traspaso. El Bigote figuraba en la carpeta de Manuel Mayo desde hace varios meses antes de su arribo al Centro Deportivo Azul. Después de jugar apenas 9 partidos, rescindió su contrato.

En plena búsqueda de club en Uruguay, donde suena fuerte en Peñarol de Montevideo, contestó una entrevista. El Bigote Rodríguez habló con El Espectador Deportes y recordó la peor pesadilla que vivió en el Romántico Viajero: aquella visita a Independiente de Avellaneda.

La revancha contra el Rojo por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana quedó cancelada. Esa decisión se tomó por la barbarie e imágenes de brutal violencia que se vieron en el estadio Libertadores de América, más específicamente en la tribuna Pavoni alta.

Marcelo Díaz y Charles Aránguiz aquella fatídica noche en Avellaneda. (Javier Vergara/Photosport).

“Eso fue algo de mucho nerviosismo. Obviamente miedo, nosotros estábamos en la cancha. Sobre todo después haciendo la reflexión, fue de tristeza. Nunca me ha tocado. A todos en el ambiente del fútbol nos tocó ver una pelea o algo, pero lo que vi ese día fue odio”, contó Rodríguez.

Así vivió el plantel de Universidad de Chile la violencia en las tribunas. (Fotobaires/Photosport).

Agregó que es algo que ha tratado con sus cercanos. “Lo comento con mi círculo íntimo. Gente que se pegaba para matar. Una pelea de fútbol, un poco se pegaban, una corrida y listo. No. No fue eso”, enfatizó el oriundo de Canelones, quien cumplirá 34 años en agosto.

Bigote Rodríguez revive la terrible experiencia de U de Chile ante Independiente en Avellaneda

Sebastián Rodríguez añadió más detalles sobre aquella noche fatídica que vivió el plantel y la hinchada de la U de Chile. “Lo que se generó ese día fue que se estaban dando para matar. Cuando alguien empuja de un estadio con la altura que tiene, que sabe que cae porque está al borde, no me entra en la cabeza”, dijo el Bigote.

Una imagen más del estadio Libertadores de América. (Fotobaires/Photosport).

“Después charlamos en el vestuario, como conté. Estuvimos como dos horas en el vestuario y las 3 de la mañana seguíamos ahí. Querían entrar, nos habían roto el bus para volver al hotel. Tenían que traer otro, la policía se había ido. No teníamos escolta para volver”, fueron los recuerdos que dejó Rodríguez.

El centrocampista cerró con un deseo. “Ojalá que no pase nunca más. En ningún ambiente, digo el fútbol porque es lo que hago, pero que no pase nunca más”, sentenció el Bigote, quien ya dio vuelta la página de su breve paso por Universidad de Chile.

