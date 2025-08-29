Un nuevo video se ha publicado y que complica a Independiente en su defensa ante Conmebol, por el polémico y cancelado partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025.

Si bien ambos equipos hicieron sus descargos ante Conmebol, donde incluso la jornada del martes fueron citados para estar en Paraguay, siguen apareciendo situaciones que complican al dueño de casa.

Esta vez por un video donde se ve una invasión a la cancha de hinchas argentinos, que puede ser un nuevo agravante dentro de su defensa por la suspensión del partido.

Algo que la U expuso dentro de sus argumentos que llevaron a detener el partido cuando corrían los primeros minutos del segundo tiempo, lo que puede ser un jaque mate.

Independiente puede complicar sus aspiraciones en Conmebol.

Nuevos detalles que complican a Independiente ante Conmebol

El partido de Universidad de Chile ante Independiente se sigue jugando, esta vez en los escritorios de la Conmebol en Paraguay, donde se definirá quién seguirá con vida en la Copa Sudamericana 2025.

Un video donde se ve a hinchas de Independiente pasandose a la cancha del estadio en Avellaneda también forma parte de las situaciones que llevaron a suspender el juego, donde corrían los primeros segundos.

Si bien uno de ellos es detenido por los guardias que estaban dentro de la cancha, también se ve un duro intercambio de palabras con un jugador, lo que puede ser un duro agravante.

Esta situación debe ser analizada por la Unidad Disciplinaria, quienes tienen un número de situaciones anómalas que llevaron a detener el juego, suspenderlo y finalmente cancelarlo, luego de que el club local no pudo dar seguridad para continuar el partido.

Revisa el video: