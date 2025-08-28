Ha pasado una semana desde los terribles incidentes que llevaron a cancelar la revancha entre Independiente y U. de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Graves enfrentamientos entre las barras terminaron en varios hinchas azules heridos en Avellaneda.

Como consecuencia, Independiente aseguró que identificó a 25 de los barristas del Rojo que agredieron a sus pares de la U y que los castigaría de por vida. Más tarde, desde el Gobierno de Buenos Aires indicaron que “tenemos identificados a los que ingresaron a la tribuna y, en particular, a los que golpearon salvajemente. Van a estar imputados por intento de homicidio“.

Sin embargo, desde entonces no se han concretado las detenciones de dichos individuos. Para peor, Todo Noticias confirmó que, este jueves 28 de agosto, la policía argentina hizo nueve allanamientos para encontrar a ocho personas reconocidas como agresores, sin éxito alguno.

“Los procedimientos fueron realizados durante la madrugada en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, todos con resultado negativo“, relataron en TN. Ls ocho personas identificadas como responsables de las agresiones, algunas de ellas imputadas por tentativo de homicidio, no han sido encontradas.

Un mal chiste: no encuentran a hinchas de Independiente imputados

Desde el medio trasandino agregaron que, tras estos intentos fallidos de detención, la Fiscalía “se planteará en las próximas horas emitir una orden de captura nacional e internacional para los ocho imputados”.

En lo deportivo, Independiente y U. de Chile ya presentaron sus descargos ante la Conmebol para intentar salvarse de un castigo en la Copa Sudamericana. Los clubes fueron citados el martes 2 de septiembre a la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Asunción para una audiencia.