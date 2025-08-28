Se cumplió una semana de los incidentes de la revancha entre Independiente y U. de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los graves disturbios terminaron en una importante cantidad de hinchas azules heridos después de agresiones de la afición del Rojo.

En estos días, el Romántico Viajero se ha enfocado en presentar su defensa ante Conmebol (lo hizo este miércoles 27) para buscar los puntos y la clasificación a cuartos. Sin embargo, desde la U también se han mantenido atentos al estado de los hinchas que siguen en Argentina.

En ese sentido, hay buenas noticias. Gonzalo Alfaro, uno de los hinchas que seguía internado al otro lado de la cordillera, recibió el alta médica. Se trata del barrista que cayó desde la tribuna visitante del Estadio Libertadores de América tras ser acorralado y empujado por hinchas argentinos.

Su padre, Marcial Alfaro, compartió la noticia. “Estamos en el Hospital Fiorito de Avellaneda mi hijo Brayan y yo, llenos de felicidad, porque nos han dado la muy buena noticia de que le han dado el alta”, relató a El Observador.

A una semana de los incidentes, un hincha de la U vuelve a sonreír | Photosport

ver también Filtran una verdad: el gran motivo por el que Conmebol no elimina a U de Chile e Independiente

Hincha de U. de Chile que cayó al vacío vuelve al país

“Los facultativos del hospital lo han autorizado de forma escrita para que pueda viajar en avión de regreso a Chile, se están gestionando los pasajes para nuestro regreso, el que informaremos cuando tengamos fecha ya confirmada”, agregó el padre de Gonzalo Alfaro.

Publicidad

Publicidad

El hincha de U. de Chile deberá someterse a una intervención quirúrgica cuando llegue a nuestro país, porque quedó con una cavidad en su cráneo producto de la caída y debe ser tratada. “Esto se deberá realizar en Chile, dentro de tres meses aproximadamente“, explicó su familia.