Universidad de Chile espera que la próxima semana la Conmebol entregue un veredicto definitivo del polémico y cancelado encuentro ante Independiente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Algo que se debe realizar después del miércoles, ya que el martes 2 de septiembre fueron citadas ambas delegaciones para hacer sus defensas de manera presencial en Paraguay.

En ese sentido, hay voces que ponen sobre la mesa la eliminación del torneo internacional de ambos cuadros, lo que es negado rotundamente por un periodista chileno.

Fue Francisco Sagredo quien deja en claro que es imposible que se elimine en conjunto a la U e Independiente, por una razón que la Conmebol sabe bien en su organización: los derechos televisivos.

¿Qué decisión tiene Conmebol con U de Chile e Independiente?

Fue en Deportes en Agricultura donde Francisco Sagredo apuntó al castigo que puede dar la Conmebol a Universidad de Chile e Independiente, por el escándalo en la Copa Sudamericana.

“La Conmebol, si fuera seria, que no lo es, porque lo único que le interesa es el negocio. Debería suspender el estadio por 5 años, suspender a Independiente por 2 años, expulsarlos de la Copa Sudamericana y a la U también, con multas económicas y sin visitantes pero harán cualquier cosa menos eso”, explicó.

“¿Saben por qué? Ya están vendidos los 50 partidos a ESPN, a la televisión brasileña de las copas internacionales y no van a ser 48 porque tendrían que devolver plata”, detalló.

En esa misma línea, dejó un claro ejemplo sobre la mesa futbolera: “Es como Colo Colo con Fortaleza, donde había que expulsarlos de la Copa Libertadores y no lo hicieron”.

