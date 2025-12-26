En U de Chile aún no olvidan los hechos de violencia que sufrieron sus hinchas en Avellaneda, en el duelo de vuelta de Copa Sudamericana ante Independiente. Por su parte, en el Rojo aún hay sangre en el ojo por la descalificación a manos de Conmebol.

Pero dicha rivalidad podría tener un nuevo capítulo, esta vez en el fútbol chileno. Es que uno de los que despachó polémicos dichos contra la U en aquel entonces es opción para dirigir en la Liga de Primera.

Se trata de Julio Vaccari, quien en la segunda mitad del año fue reemplazado por Gustavo Quinteros en el Rojo y ahora es una de las cartas que ha sonado fuerte en nuestro fútbol. Ahí, una de las pocas bancas sin DT lo mira de reojo.

Podría enfrentar a U de Chile

Julio Vaccari es uno de los nombres que se acercó a O’Higgins de Rancagua en las últimas horas. El DT de Independiente en la barbarie de Avellaneda contra U de Chile podría volver a toparse con los azules.

Julio Vaccari /Photosport

“Mientras se han sostenido reuniones con una tanda de técnicos en Argentina, uno de los nombres que también aparece en carpeta del directorio es Julio Vaccari”, avisó Alexander Vera, del programa Terapia Celeste, de O’Higgins Total.

En esa misma línea, no es descabellado que figure el nombre del argentino como opción en el Capo de Provincia. Eso, porque la misma información apunta a que el DT es representado por Christian Bragarnik, uno de los dueños de O’Higgins.

Eso sí, Martín Palermo también corre por los palos y hasta ahora es la carta más cercana para dirigir a O’Higgins. Las próximas horas serán claves para dar con el DT, considerando que a inicios de enero el equipo vuelve a la pretemporada.