Luego de que la Conmebol confirmó la eliminación de Independiente y, al mismo tiempo, que la U de Chile sigue en competencia por el título de la Copa Sudamericana, el Rojo no para de sufrir. De hecho, el equipo argentino vive una debacle interna.

Sabido es el debilitamiento económico que representará la ausencia en el torneo, incluido los castigos de partidos sin público. Pues bien, ahora el Rey de Copas sufrió un nuevo golpe en la Liga Profesional de Argentina. Esta vez, perdió 1-0 ante Banfield en condición de local.

Por eso mismo, el cuadro de Avellaneda, uno de los más grandes del vecino país, confirmó su crisis. Alcanzó los 10 partidos sin saber de victorias, incluidos los que jugó ante el Romántico Viajero y más allá de que la revancha quedó inconclusa. Eso motivó una decisión drástica del DT.

Julio Vaccari le puso fin a su ciclo como entrenador en el Rojo. (Andres Pina/Photosport).

Julio Vaccari decidió ponerle fin a su ciclo como entrenador del plantel estelar de Independiente. Renunció a su cargo, algo que la directiva encabezada por el impresentable Néstor Grindetti aceptó. “El club agradece su trabajo y el de todo su cuerpo técnico. Afrontaron el desafío con compromiso y profesionalismo”, escribió la institución en su cuenta de X.

En Independiente de Avellaneda no pudieron salir de la crisis que dejó el desenlace de la llave contra U de Chile en la Copa Sudamericana. Vaccari fue incapaz de provocar el despegue. Por eso mismo, pensó que era el momento justo para renunciar.

El momento de la suspensión del partido, que finalmente fue cancelado. (Fotobaires/Photosport).

Quizás el escenario propicio para buscar descomprimir el vestuario del Rojo, donde Vaccari dirigió 61 partidos: sacó 25 triunfos, 19 empates y 17 derrotas. Sumó una efectividad del 51 por ciento de los puntos. Habrá que ver cuál es la decisión que toman en el Rojo.

Pero el DT que dirige al equipo reserva es un conocido en Chile: Carlos Matheu, otrora zaguero central formado en la institución que jugó en Unión Española cerca del final de su carrera. Existen chances de que sea él quien comande al equipo interinamente.