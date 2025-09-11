En Independiente sigue siendo tema la descalificación de Copa Sudamericana que sufrió el club por parte de la Conmebol, tras los incidentes vividos en Avellaneda en el duelo ante la U. de Chile.

Con la determinación tomada por parte del Comité Disciplinario, los jugadores del club argentino salieron a leer una declaración esta semana en la que estaban en desacuerdo con el fallo. Algo que molestó a sus partidarios.

En el programa Infierno Rojo, el periodista Damián Irribarren cuestionó esta actitud de los futbolistas, que fue compartida por el chileno Pablo Galdames entre otros.

“Me generó no sé si indignación, pero sí un poco de ruido. El discurso me pareció fuera de tiempo, tarde, no me pareció un descargo. Lo que pasó ante la U de Chile era para hablar con el corazón en la mano, no guionado seguramente por los abogados del club”, indicó el comunicador.

La declaración de los jugadores de Independiente

El ejemplo del Chelo Díaz en Independiente

Agregó el periodista conocido como “Talibán” que “no sólo fue a destiempo, es que no me generó nada. Cómo me vas a leer un discurso”.

Mucha cola trajo el fallo de Conmebol contra Independiente

Le habló al capitán, al meta Rodrigo Rey. “Háblame de lo que viviste, de ese lugar, si das peleas desde tu lugar. Es un tipo preparado, involucrado, que tiene un hijo con autismo. Rey es serio, un capitán bien elegido, no subestima nunca la situación. Entonces me hizo ruido verlo leer un papel”, sostuvo.

“Cuéntame lo que te decían los hinchas pegados al alambrado. Se debió hacer esto antes, involucrarse antes de la audiencia. Tenían que defender a Independiente, golpear la mesa. Fue una barbarie y no debieron sancionar a Independiente”, manifestó.

Finalmente lo comparó con lo que hicieron en la U. de Chile. “Gustavo Álvarez dijo que no debían sancionar a la “U”. Marcelo Díaz hablaba, hicieron una videollamada (desde Paraguay). Es una cargada que se haya leído el descargo. Esa es mi sensación”, sentenció.