Tras incidentes con la U: Independiente no baja los brazos y vuelve a apelar a la FIFA

En la memoria aún sigue el partido por cuartos de final entre Universidad de Chile e Independiente. El duelo de revancha por Copa Sudamericana terminó cancelado por los hechos de violencia en el Estadio Libertadores de América donde los hinchas chilenos sufrieron una barbarie de parte de la parcialidad trasandina.

Las impactantes imágenes recorrieron el mundo y causaron repudio por la impunidad de los actos y el nulo actuar de la policía local. Tiempo después también se revelaron videos donde pese a haber contingente, ninguno decidió actuar dejando bajo toda libertad a la hinchada de Independiente que ingresó dicha jornada en la galería.

El tema es que la Conmebol decidió dejar fuera del torneo a Independiente y esto provocó la furia del cuadro trasandino. A tal punto que además de apelar al castigo hasta exigió que se le devolvieran todas las copas del museo que tienen en Asunción.

El descargo de Independiente

Postura que con los meses cambió y ahora con varios cambios menos, el presidente de la institución decidió abordar. “El club institucionalmente ha progresado mucho (…) Vamos a apelar a la FIFA. Cuando hay grandes peleas como este caso, lo que hay que hacer es que luego que cada uno defendió sus posturas, y más allá de las calenturas, siempre hay que recomponer”, lanzó en son de paz Néstor Grindetti.

El mandatario enfatizó que ahora van a volver a retomar las relaciones con Conmebol para así hacer las paces tras los momentos de crisis que vivieron en este 2025.

“Vamos a seguir recorriendo juntos ciertos tramos de la vida y con Conmebol. No nos vamos a poner de acuerdo, si no no hubiese terminado de la forma que terminamos. Pero nos tenemos que sentar con los dirigentes, y tener una relación para adelante y ver cómo nos vamos revinculando para tener una relación humana”, aseguró a TNT Sports de Argentina.

Cabe consignar que Independiente fue descalificado de la Copa Sudamericana y además tiene que pagar con siete partidos de local y de visitante sin público. Misma cantidad que la U tiene que afrontar para 2026. A esto se suma de 250 mil dólares como multa por los hechos de violencia.