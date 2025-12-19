Es tendencia:
Mercado de fichajes: Deportes Concepción golpea a todos y se refuerza con ex figura de la U

El cuadro penquista se arma con todo en su retorno a la Liga de Primera y suma experiencia para su plantel.

Por Carlos Silva Rojas

Deportes Concepción se arma para su regreso a Primera.
Deportes Concepción se arma para su regreso a Primera.

La gran novedad que tendrá la Liga de Primera 2026 es la presencia de Deportes Concepción, que no juega en la categoría de honor del fútbol chileno desde 2008.

El cuadro lila timbró su regreso a Primera en una emotiva final de la Liguilla del Ascenso, donde venció por 3-2 a Cobreloa en Calama, firmando una gran sorpresa.

El Conce espera armarse hasta los dientes para competir en la máxima división y ya confirmó a Patricio Almendra como DT, además, empiezan a caer los primeros fichajes.

Cristián Suárez es fichaje de Deportes Concepción

Deportes Concepción suma experiencia para su defensa, porque confirmó la llegada de un zaguero con pasado en Universidad de Chile.

El León de Collao se queda con el zaguero central Cristián Suárez, que a sus 38 años quedó libre tras sus cinco años vistiendo con regularidad la camiseta de Palestino.

Cristián Suárez jugará en Concepción.

Cristián Suárez jugará en Concepción. Foto: Javier Torres/Photosport

El Banana se pone una nueva camiseta tras sus pasos por Unión San Felioe, Chacarita Juniors, O’Higgins, SC Olhanense, Cobreloa, Universidad de Chile, Everton y Palestino.

Deportes Concepción ya cerró el concurso de Cristián Suárez y Jorge Henríquez, que llegan a ponerse la camiseta lila en su retorno a Primera.

