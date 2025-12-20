Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

El jugador de U Católica que está con un pie afuera y ya tiene listo su próximo destino

Según señalan, el futuro del jugador en la Franja ya estaría cerrado y se revela cuál será su próximo destino.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El jugador que no seguiría en la UC.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTEl jugador que no seguiría en la UC.

Universidad Católica logró uno de sus principales objetivos del 2025 al sellar la clasificación a fase de grupos de Copa Libertadores y, en ese contexto, la Franja comienza a definir al plantel con el que enfrentarán la próxima temporada, donde un jugador tendría un pie fuera del club.

En las últimas jornadas, Cruzados cerró las renovaciones de Eugenio Mena, Jhojan Valencia, Darío Melo, Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero para la próxima temporada.

Y aunque señalan que figuras como Clemente Montes y Tomás Asta-buruaga también estarán cerca de renovar, la situación sería muy distinta para Dylan Escobar.

Aseguran que Dylan Escobar dejaría la UC

Según revela Punto Cruzado, el jugador estaría prácticamente afuera de la Franja. “Fue el único de toda la lista de los jugadores que terminaban contrato en no recibir una oferta de renovación”, explicó.

El jugador no seguirá con los cruzados el 2026. Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

El jugador no seguirá con los cruzados el 2026. Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Mercado: U. Católica oficializa a Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, Justo Giani y Jimmy Martínez

ver también

Mercado: U. Católica oficializa a Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, Justo Giani y Jimmy Martínez

El club al que llegaría Escobar

El jugador llegó a préstamo desde Coquimbo Unido y debido a que hasta el momento la UC no ejercería la opción de compra, Escobar debiese volver a los Piratas.

Publicidad

Ante esto, el DT del equipo, Hernán Caputto, habló sobre los regresos que tendrá el equipo esta temporada, nombrando al jugador entre ellos.

“Vuelven. Conozco a Dylan Glaby, también a Dylan Escobar. Considero que ambos son jugadores muy importantes y por algo tuvieron posibilidades de salir, más allá de que uno fue al extranjero y el otro, al medio nacional”, señaló Caputto en conversación con Cooperativa Deportes.

Lee también
La fórmula que pone a Brayan Cortés fuera de Colo Colo
Colo Colo

La fórmula que pone a Brayan Cortés fuera de Colo Colo

Marca: "Alexis pretende acometer un nuevo asalto al Bernabéu"
Alexis Sánchez

Marca: "Alexis pretende acometer un nuevo asalto al Bernabéu"

Llenó de elogios a Ríos y ahora teme lo peor para Carlos Alcaraz
Tenis

Llenó de elogios a Ríos y ahora teme lo peor para Carlos Alcaraz

¡A lo Claro Arena! Avisan renovación en instalaciones de estadio chileno
Chile

¡A lo Claro Arena! Avisan renovación en instalaciones de estadio chileno

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo