Universidad Católica logró uno de sus principales objetivos del 2025 al sellar la clasificación a fase de grupos de Copa Libertadores y, en ese contexto, la Franja comienza a definir al plantel con el que enfrentarán la próxima temporada, donde un jugador tendría un pie fuera del club.

En las últimas jornadas, Cruzados cerró las renovaciones de Eugenio Mena, Jhojan Valencia, Darío Melo, Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero para la próxima temporada.

Y aunque señalan que figuras como Clemente Montes y Tomás Asta-buruaga también estarán cerca de renovar, la situación sería muy distinta para Dylan Escobar.

Aseguran que Dylan Escobar dejaría la UC

Según revela Punto Cruzado, el jugador estaría prácticamente afuera de la Franja. “Fue el único de toda la lista de los jugadores que terminaban contrato en no recibir una oferta de renovación”, explicó.

El jugador no seguirá con los cruzados el 2026. Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

El club al que llegaría Escobar

El jugador llegó a préstamo desde Coquimbo Unido y debido a que hasta el momento la UC no ejercería la opción de compra, Escobar debiese volver a los Piratas.

Ante esto, el DT del equipo, Hernán Caputto, habló sobre los regresos que tendrá el equipo esta temporada, nombrando al jugador entre ellos.

“Vuelven. Conozco a Dylan Glaby, también a Dylan Escobar. Considero que ambos son jugadores muy importantes y por algo tuvieron posibilidades de salir, más allá de que uno fue al extranjero y el otro, al medio nacional”, señaló Caputto en conversación con Cooperativa Deportes.