“Yo lo viví”: El club que Chiqui Cordero echa al agua por ser dueños y representantes a la vez

El fútbol chileno enfrenta un momento clave con la tramitación de la reforma a la ley de sociedades anónimas. Lo que apunta a separar la ANFP de la Federación de fútbol y acabar con los conflictos de interés y multipropiedad.

De momento falta el tercer trámite en el Congreso para que esta ley sea aprobada, por lo que se viven horas claves. Ante esto, el Sifup tomó cartas en el asunto y decidió entregar un potente testimonio para concretar la aprobación del proyecto.

En está ocasión fue Fernando Cordero el que aprovechó las redes sociales del Sindicato y realizó una potente confesión sobre lo que implica este conflicto de interés con los dueños de los equipos nacionales.

La denuncia de Chiqui Cordero

“Yo lo viví en carne propia”, acusó de entrada el ex jugador de Universidad Católica y Unión Española. “Es importante que se termine el conflicto de interés con representantes dueños de clubes”, recalcó Fernando Cordero.

Chiqui Cordero reveló el conflicto de interés que sufrió en Ñublense

Tras ello, apuntó al elenco que vivió en un importante paso por su carrera y donde se enfrentó a este conflicto de interés. Lo que ocurrió tras quedar libre de Unión La Calera en 2020. Por lo que al finalizar dicha temporada, enfrentó un particular momento en el mercado de fichajes.

“El 2021-2022, yo estuve en Ñublense de Chillán y me pasó este conflicto cuando mis representantes se hicieron dueños del Ñublense”, confesó el “Chiqui” en el elenco donde disputó 63 partidos oficiales y marcó cuatro goles. Su testimonio hace alusión a la llegada de Sergio Gioino, que se hizo cargo de la institución como Presidente.

“¿Cómo negociar un sueldo teniendo a mi representante y ellos siendo dueños del club? Es ahí el conflicto de interés más grande que vive un jugador hoy en día. Por eso es importante que se apruebe esta ley, porque mi ejemplo demuestra que se coarta la libertad de trabajo”, apuntó el ex volante zurdo.

En resumen:

