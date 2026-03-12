El pasado sábado, en Santo Domingo, República Dominicana, se vivió una histórica jornada de freestyle. Tras una intensa competencia, el MC Androide se coronó campeón de Centroamérica y aseguró su cupo en la Final Internacional de Red Bull Batalla Chile, que se celebrará el próximo 11 de abril en el Movistar Arena.

El campeonato de Androide marcó un hito para su país, posicionando a Honduras en lo más alto de una final por primera vez desde 2007. El MC hondureño en octavos de final superó a Gabriel, en cuartos venció a Tesla y en semifinales se impuso a Zaki en una competencia reñida. Finalmente, la última batalla enfrentó a Androide con Eros EQ en un duelo intenso, lleno de rivalidad y momentos memorables que lograron mantener la tensión hasta el último minuto.

Sobre la oportunidad de competir ante los mejores del freestyle mundial, como El Menor y Teorema, Androide señala que son “leyendas de su país y del freestyle en general. El Menor es de los mejores del mundo, la rompe en todos los escenarios que lo veo y Teorema, él ha sido una persona que ha sido increíble para mí. Me ha aconsejado muchas veces, ya hemos batallado algunas veces y la primera batalla internacional que vi fue casualmente de teorema y lo tomé también como una figura a seguir. Entonces, va a ser un total privilegio yo poder estar en el mismo escenario que ellos”.

Con esto, sólo quedan dos cupos para la Final Internacional 2026. Estas plazas se van a definir con una votación de los segundos de cada nacional y ahí clasificarán los dos freetylers con más votos. Hay dos chilenos que podrían meterse a la madre de todas las batallas y se trata de Adesong y 99.