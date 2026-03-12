Es tendencia:
Duró dos semanas en Magallanes y recibe críticas por una suspensión y multa en Junior de Colombia

Este zaguero central colombiano dejó con 10 jugadores a su equipo en una paliza incontestable y quedó en el ojo del huracán. Aunque recibió respaldo frente a un sinfín de cuestionamientos y una multa de casi 200 mil pesos chilenos.

Por Jorge Rubio

Jermein Peña está en el ojo del huracán en Colombia. Estuvo en Magallanes en 2021. Pero no alcanzó ni a debutar y regresó a Colombia.
© Captura Win Sports y Magallanes SADP.Jermein Peña está en el ojo del huracán en Colombia. Estuvo en Magallanes en 2021. Pero no alcanzó ni a debutar y regresó a Colombia.

Su aparición en Magallanes fue tan breve como unadvertida, aunque al tiempo apareció como fichaje estelar del Junior de Barranquilla en Colombia. Y por estos días, este zaguero central quedó en el ojo del huracán por una entrada fortísima que hizo.

Una falta que le significó la expulsión directa. Las referencias son para Jermein Peña, un zaguero central que en la campaña 2021 apuntaba a ser fichaje del Manojito de Claveles. Pero un desacuerdo de última hora lo hizo volver a su país. Por aquel entonces, militaba en Unión Magdalena.

Y algo de su calidad pudo dejar en el Maga. “Se veía que era buen jugador, muy fuerte, alto e iba muy bien por arriba”, describió Mikel Arguinarena, uno de los jugadores que tuvo el plantel albiceleste en esa campaña. En el minuto 20 de la goleada sufrida por el Tiburón frente al Atlético Nacional, Peña dejó con 10 a su equipo.

El golpe que le costó la tarjeta roja directa a Jermein Peña.

El golpe que le costó la tarjeta roja directa a Jermein Peña.

Por una infracción que el árbitro Carlos Betancur debió repasar en el VAR. “No es la primera vez que pasa, tenemos que ayudarle a corregir esas situaciones. También está en él querer cambiar ese tipo de actitudes. Él sabe el error que cometió”, dijo su compañero Yimmy Chará.

Tweet placeholder
No debemos caerle todos encima por lo que pasó. Al contrario. Debemos arroparlo y ayudarlo a cambiar ese tipo de cosas que no hacen bien para el grupo ni el equipo en la cancha”, aseguró Chará sobre Jermein Peña, quien recibió una suspensión de dos encuentros. También fue condenado a pagar una multa de 758 mil pesos colombianos, unos 183 mil pesos chilenos.

Jermein Peña, el ‘ex’ Magallanes en la ola de la polémica por un fuerte foul en Junior de Colombia

Este ex zaguero de Magallanes, aunque es sólo una forma de decir pues fue oficializado, pero no jugó, puso en problemas al DT de Junior de Colombia. El uruguayo Alfredo Arias, quien en Chile dirigió a la U y a Santiago Wanderers. Por una jugada evitable.

Aunque un connotado director técnico colombiano le lanzó un salvavidas. “A Peña lo conozco desde antes de nacer. Desde bebé, niño, que el papá lo llevaba al estadio en Unión Magdalena. Es una situación de comportamiento de un chico que hay que orientar”, expuso Jorge Luis Pinto.

Tweet placeholder

Considero que es más manejable, es receptivo. Tuvo una infancia libertina y eso afecta. Pero son temas que se pueden tratar sin ningún problema”, sentenció Pinto, un eximio DT cafetalero, que fue mundialista en Brasil 2014 al mando de Costa Rica, una grata sorpresa de aquel certamen. Pasó puntera en el Grupo D por delante de Uruguay, Inglaterra e Italia.

Jermein Peña marca a Javier Correa en la Copa Libertadores 2024. (Marcelo Hernandez/Getty Images).

Jermein Peña marca a Javier Correa en la Copa Libertadores 2024. (Marcelo Hernandez/Getty Images).

Peña se perderá el duelo en casa ante Fortaleza y también la visita al Deportivo Independiente Medellín, uno de los clásicos que tiene el Tiburón en la máxima categoría colombiana.

Así va el Junior en la tabla de posiciones del Torneo Apertura

Junior de Barranquilla suma 16 puntos al cabo de 10 fechas disputadas en el Torneo de Apertura en Colombia.

