Una gran noticia recibió este martes Guillermo Paiva. El delantero paraguayo, con pasado en Colo Colo, se coronó campeón del torneo Clausura del fútbol colombiano junto a Junior de Barranquilla, tras imponerse por 1-0 como visitante ante Deportes Tolima en el partido de vuelta de la final.

Este resultado se sumó al conseguido en el duelo de ida, donde El Tiburón se impuso con un contundente 3-0 en condición de local en Barranquilla, sellando así el título.

Si bien Paiva no logró anotar goles en estos partidos decisivos ante Tolima, sí fue protagonista en la revancha, ya que el paraguayo, al igual que lo ocurrido en su último partido con Colo Colo, se fue expulsado tempranamente cuando el reloj marcaba los 41 minutos de juego de la revancha.

Paiva se corona campeón en Colombia tras su paso por Colo Colo

Más allá de la expulsión, el delantero paraguayo fue una de las grandes figuras de Junior durante la temporada. El atacante de 28 años disputó un total de 52 partidos, en los que convirtió 12 goles -10 en el torneo local y 2 en la Copa Sudamericana- además de registrar 7 asistencias , números que lo posicionan entre las máximas figuras del conjunto rojiblanco.

En específico, Paiva cerró la temporada como el máximo goleador del club, igualado con Steven Rodríguez. Sin embargo, el ex Colo Colo fue más determinante en el aporte global, ya que Rodríguez NO registró asistencias. Tras ellos aparecen los centrocampistas, Bryan Castrillón y José Enamorado, ambos con 11 tantos.

12 goles y 7 asistencias registró Paiva durante su paso por Junior este 2025. (Foto: Instagram Guillermo Paiva)

¿Sigue en Colombia? El futuro de Paiva

Guillermo Paiva mantiene contrato con Junior de Barranquilla hasta el próximo 31 de diciembre, fecha en la que deberá regresar a Olimpia de Paraguay, club dueño de su pase y con quien tiene contrato hasta 2026, salvo que la institución colombiana decida hacer efectiva la cláusula de compra para asegurar así la permanencia del atacante en El Tiburón.