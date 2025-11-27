Guillermo Paiva se marchó de Colo Colo al término del 2024 sin dejar el mejor de los recuerdos. Pese a que fue campeón, el paraguayo dejó números discretísimos y terminó partiendo al Junior de Barranquilla.

Y no exageramos al decir que en Colombia el atacante logró relanzar su carrera, ya que lleva varios goles convertidos en El Tiburón, siendo el último un verdadero megagolazo que no tiene nada que envidarle a los candidatos al Púskas de la FIFA.

El ex jugador de Colo Colo sacó aplausos con un tremendo gol de larga distancia en el empate 1-1 entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Medellín. Con 41 minutos de juego el paraguayo sacó un remate imposible para el experimentado David Ospina, poniendo el 1-0 transitorio.

El megagolazo del ex Colo Colo Guillermo Paiva

Con este empate el Junio de Paiva se mantuvo como líder del Grupo A de los Cuadrangulares semifinales del Clausura de Colombia. El Tiburón es puntero con cinco puntos, los mismos que Atlético Nacional, pero con mejor diferencia de goles, a cuatro de Independiente de Medellín y América de Cali.

Los números de Guillermo Paiva en el Junior

En este 2025 el delantero de 28 años ha jugado en el Junior un total de 47 partidos, donde ha convertido doce goles y entregado cuatro asistencias en 3.055 minutos. Cabe recordar que en Colo Colo el paraguayo anotó cinco goles y dio cuatro asistencias en 44 compromisos.

