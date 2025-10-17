Mientras Colo Colo sufre con la terrible campaña de Salomón Rodríguez en ataque, uno que lo pasó mal el año pasado y que ahora tuvo su revancha en el extranjero fue Guillermo Paiva.

El paraguayo fue duramente criticado el año pasado y partió a préstamo al Junior de Barranquilla. Ahí, mejoró sus números respecto a Colo Colo y pasó de dos a nueve tantos siendo titular indiscutido.

Por eso, en Colombia alertaron por la chance de comprarle el pase al jugador, aunque él mismo dejó en clara su molestia por el presente que vive en esa materia. Una situación similar a la que vivió en Macul.

Paiva y su duro mensaje tras Colo Colo

Guillermo Paiva, mediante su agente Regis Marques, dejaron en claro por qué no seguirán en el Junior de Barranquilla. Al club colombiano arribó tras terrible campaña en Colo Colo.

“Quiero aclarar el tema. Yo jamás decido solo las cosas, el jugador está contento con el club y su hinchada, pero jamás nos buscaron por tema de opción de compra para decidir”, fue el mensaje, sellando el adiós a fin de temporada.

Guillermo Paiva nuevamente no fue renovado en su préstamo, ni menos comprado. Situación similar vivió en Colo Colo, donde no hicieron uso de esa opción y ya no volverá al club porque su pase pertenece a Olimpia.

En el Cacique disputó 24 encuentros y solo anotó dos goles. Más allá del viral “Paivazo” en redes sociales que nunca llegó a la cancha, el jugador pasó sin pena ni gloria por el equipo chileno.

El mensaje por el futuro de Paiva:

