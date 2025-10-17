La Liga de Primera tendrá un duelo imperdible este fin de semana, donde Coquimbo Unido se jugará otra final rumbo al título, ahora ante Colo Colo. Y ahí, Johnny Herrera ya dio que hablar.

El ídolo de U de Chile mira de reojo el partido, ya que matemáticamente los azules aún tienen chances de ser campeones. Para eso, necesitan que el Cacique derrota a domicilio a los piratas.

¿Qué prefiere el Samurái? Un dilema es el que tiene el actual comentarista de TNT Sports, ya que por matemáticas debería hinchas por Colo Colo, su eterno archirrival. Por eso, fue totalmente sincero a la hora de elegir a su favorito.

Johnny Herrera se la juega por el partido estelar

Coquimbo Unido recibirá a Colo Colo en el Sánchez Rumoroso y ahí Johnny Herrera vivirá un duelo especial como espectador e ídolo de U de Chile. Al respecto, el ex arquero abrió su corazón.

Johnny Herrera habló de Colo Colo.

“No quiero que gane Colo Colo Colo, porque Coquimbo Unido será campeón y además se lo merece por todo lo que ha hecho. Soy objetivo, está extremandamente difícil que la U salga campeona”, confesó en Todos Somos Técnicos.

Ya resignado a una épica remontada azul, el Samurái apela a ganar la Copa Sudamericana y por eso hinchará por los piratas este domingo. El duelo se jugará a las 12:30 horas en el puerto.

Coquimbo Unido y U de Chile tienen 14 puntos de diferencia, a falta de siete fechas para el final del torneo. Aún deben jugar entre sí con la U como local, aunque matemáticamente está complicado el panorama para los azules y una hipotética hazaña.