Podríamos pensar que la Liga de Primera 2025 ya se juega sabiendo quién será campeón. Es que la diferencia abismal de puntos entre Coquimbo Unido, actual líder, y la Universidad de Chile, escolta, parece irremontable.

Pero, aún hay esperanzas. Parece un poco ilógico decirlo, pero mientras los números den, la Universidad de Chile debería jugársela por bajar su estrella número 19.

¿Qué tiene que pasar para que el milagro azul se dé? Son catorce puntos de diferencia entre ambos equipos, por lo que los Piratas, a falta de siete encuentros, deberían caer en cinco de ellos. O, por lo menos, caer en cuatro e igualar en uno.

Los partidos más posibles en los que Coquimbo puede enredar puntos

Hay que partir de la base de que este fin de semana es el mejor momento para que Coquimbo Unido enrede puntos. Esto, porque enfrenta a Colo Colo, equipo que viene en ascenso y que podría complicar al elenco del Chino González.

Claro que el partido siguiente sigue siendo de una alta complejidad. Los Piratas enfrentarán a O’Higgins, en Rancagua. El Capo de Provincia es cuarto y estará batallando por meterse en zona de copas internacionales.

Dentro del cálculo habría que también poner a Palestino, cuadro que Coquimbo enfrentará el 8 de noviembre, en La Cisterna. Los árabes son sextos, pero están peleando punto a punto por meterse en la parte más alta. Y siempre son un elenco de temer.

Por último, habría que pensar en la tremenda presión que significará para el Pirata enfrentar a Deportes La Serena, a falta de pocas fechas del fin de la Liga de Primera 2025. El Clásico de la Cuarta Región puede ser una instancia decisiva y, también, un posible enredo de unidades.

Ojo, que luego de ello, la Universidad de Chile recibirá a Coquimbo Unido, por lo que sería el quinto partido necesario para alcanzarlos en la cima del torneo. No está de más decir que esto sólo le serviría a la U en el caso de ganar todos sus partidos, lo que será una tarea ardua, considerando que se viene el Clásico Universitario y también tendrán que visitar a O’Higgins, en Rancagua. Sin contar que, el duelo ante la UC será entre medio del desafío de Copa Sudamericana, ante Lanús. Dificilísimo, pero no imposible.

Coquimbo derrotó a la U en la primera rueda | Photosport

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Lanús por Copa Sudamericana?

El Bulla recibirá a Lanús en el Estadio Nacional. Será el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas. La vuelta, se jugará la semana siguiente, el jueves 30 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires.