La polémica y el buen rendimiento pueden ir de la mano. Es lo que pasa en Universidad de Chile, donde, pese al trascendental momento en Copa Sudamericana, ciertos rumores hacen daño.

Hablamos de la supuesta partida de Gustavo Álvarez, a fin de año, a la Selección de Perú. La noticia ha golpeado fuerte en los hinchas azules, que adoran lo dejado por el técnico del Romántico Viajero desde su llegada. El Mercurio lanzó una entrevista con fuente anónima, al interior de Azul Azul, que ratificó la situación.

Se han dado distintos culpables de la situación. Si Michael Clark, presidente de Azul Azul, disparó contra supuestos periodistas de Colo Colo, otros han metido incluso a Fernando Felicevich al baile. Lo cierto es que para algunos esto es simplemente un voladero de luces.

Le ponen apodo a Michael Clark y lo acusan de pillo

Fue en Pauta de Juego que se tocó el tema de los rumores que ponen a Gustavo Álvarez fuera del Romántico Viajero. Allí, se habló extensamente sobre el tema y se llegó a la conclusión de que la reacción de Michael Clark, timonel de Azul Azul, es puro humo.

“Esto es pirotecnia. Porque Gustavo Álvarez se quiere ir y Michael Clark aprovecha de agarrar vuelo y quedar como Sor Teresa de Calcuta“, señaló a modo de resumen de la situación, Coke Hevia.

“Es Sor Teresa de Clarkuta“, tiró de chiste, luego, el propio Coke Hevia, generando ciertos esbozos de risa entre los otros panelistas de Pauta de Juego. La broma se refiere a la intención del mandamás azul de quedar de bueno ante la opinión pública.

Álvarez está con un pie afuera de la U | Photosport

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Lanús por Copa Sudamericana?

El Bulla recibirá a Lanús en el Estadio Nacional. Será el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas. La vuelta, se jugará la semana siguiente, el jueves 30 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires.