Hay mucha especulación alrededor de la Universidad de Chile. El elenco azul está en semifinales de la Copa Sudamericana, pero vive un momento incómodo con su técnico, Gustavo Álvarez. Esto, tras los rumores de la salida del técnico a fin de año.

Las voces de pasillo señalan que Gustavo Álvarez se irá a la Selección Peruana. De hecho, El Mercurio mostró una fuente anónima dentro de Azul Azul que aseguró que la salida era inminente e inevitable.

Esto hizo enfurecer a Michael Clark. El mandamás de Azul Azul se refirió a la polémica en el triunfo de la U ante Palestino. “Siempre que la U empieza a pelear cosas, aparecen estos rumores de gente que no da la cara y que muchos de ellos son colocolinos. Periodistas, incluso, se prestan para esto. Y dicen que son de Magallanes, de Antofagasta, de Rangers, pero todos saben que son del Colo“, enfatizó.

Cristian Caamaño revela quién es el “periodista albo” con el que está enojado Clark

En Puntapié Inicial de Radio Agricultura, Cristian Caamaño se refirió a la polémica generada por los dichos de Michael Clark y aportó su visión de los hechos, apuntando al supuesto periodista colocolino acusado por el mandamás azul.

“Si Michael Clark va a dar este tipo de declaraciones, tiene que hacerlo de frente, no escondiendo lo que quiere decir. Él podría haber dicho que la dirigencia está molesta por un reportaje de Canal 13, que la gente de la U identifica con Colo Colo”, empezó el panelista del programa de Radio Agricultura.

“Se trata de Luis Marambio y la U cree que ese reportaje los perjudicó, porque estuvo dentro de la defensa que presentó Independiente ante Conmebol“, explicó.

Michael Clark perdió la paciencia con “los periodistas albos” | Photosport

“El otro, es un periodista de Estadio Seguro, que la U le atribuye haber enviado archivos en contra de la Barra de la U”, cerró.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Lanús por Copa Sudamericana?

El Bulla recibirá a Lanús en el Estadio Nacional. Será el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas. La vuelta, se jugará la semana siguiente, el jueves 30 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires.