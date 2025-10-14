Es tendencia:
Le funcionó ante Colo Colo: la cábala de U. de Chile que los hizo volver al triunfo

La U sumaba tres partidos sin ganar en la Liga de Primera, pero una cábala los "ayudó" a festejar contra Palestino.

Por César Vásquez

U. de Chile venció por 2-1 a Palestino.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTU. de Chile venció por 2-1 a Palestino.

Universidad de Chile logró vencer a Palestino con mucho sufrimiento. El Romántico Viajero hace rato no ganaba en la Liga de Primera y recurrieron a una cábala para regresar a los abrazos.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez se impusieron por 2-1 en el Estadio Santa Laura y de esta manera, lograron recuperar el 2° puesto del torneo, lugar que les da la clasificación directa a la Copa Libertadores del 2026. Si bien están a 14 puntos del líder Coquimbo Unido, el DT no se bajó de la pelea por el título.

La cábala de U. de Chile

Si bien a nivel internacional Universidad de Chile ha tenido una buena campaña, estando en la semifinal de la Copa Sudamericana donde enfrentará a Lanús, a nivel local la historia ha sido diferente. En la Liga de Primera han sido muy irregulares y eso explica la amplia distancia con los Piratas.

El Romántico Viajero no ganaba en el torneo nacional desde el 9 de agosto, cuando derrotaron a Unión Española por 4-1. Desde entonces, habían caído ante Audax, Colo Colo e igualado con Deportes La Serena.

Ante Palestino la U necesitaba ganar como fuera, por lo que los dirigidos por Gustavo Álvarez recurrieron a una cábala para retomar la senda del triunfo. Los Azules habían celebrado dos victorias en el Estadio Santa Laura este año, ante Unión Española y contra Colo Colo en la Supercopa. En ambos usaron el camarín visitante.

Frente al Tino-Tino era Universidad de Chile el club local, pero decidieron ceder el mejor vestuario a Palestino y ellos usar el camarín visitante como les traía buena suerte, según indicó a Marcelo Díaz en TNT Sports. La fórmula les funcionó, ya que vencieron por 2-1 jugando con 1 menos.

Lucas Di Yorio anotó los dos goles ante Palestino. Imagen: Photosport

Las cábalas son rituales muy arraigados en el mundo del fútbol. Cada uno elige si los sigue o no, pero en Universidad de Chile eligieron creer y les resultó. El próximo partido del Bulla será el jueves 23 de octubre contra Lanús, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.

