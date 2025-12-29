Es tendencia:
Mercado de fichajes: Palestino piensa en la llave con la U y contrata a ex Deportes La Serena

Los árabes empiezan a armar el plantel que dirigirá Cristián Muñoz y que tiene como gran desafío la Copa Sudamericana.

Por Carlos Silva Rojas

Palestino empieza a armar su plantel.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTPalestino empieza a armar su plantel.

Uno de los equipos que viene haciendo las cosas bien hace rato en el fútbol chileno es Palestino, con constantes participaciones internacionales en los últimos años.

El cuadro árabe nuevamente representará a Chile en un torneo Conmebol, porque clasificó a la Copa Sudamericana y se medirá ante Universidad de Chile, por lo que necesita reforzarse.

Palestino primero confirmó la llegada del entrenador Cristián Muñoz y de a poco empieza a cerrar contrataciones para la temporada 2026.

Sebastián Gallegos jugará en Palestino

Palestino quiere reforzar su zona media y para ello puso su mirada en el experimentado volante uruguayo-español Sebastián Gallegos, que en 2025 jugó en Deportes La Serena.

Sebastián Gallegos en La Serena. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport

Sebastián Gallegos en La Serena. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport

El mediocampista de 33 años tiene un preacuerdo con el cuadro árabe, según dio a conoce el periodista Rodrigo Arellano, luego de dos temporadas en la tienda papayera.

Publicidad

Gallegos tiene una larga experiencia y empezó su carrera en España, donde vistió los colores de Atlético Madrid B y Badalona. En Chile, además de La Serena tuvo pasos por Cobresal y Universidad de Concepción.

Sebastián Gallegos tuvo mucha continuidad en 2025 con la camiseta granate, donde jugó 41 partidos, anotó cinco goles y dio seis asistencias.

